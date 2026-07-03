Le Figaro: покушение на олигарха Ермолаева могла устроить живущая в ФРГ украинка
Прокуратура Монако установила подозреваемого по делу о взрыве заминированной посылки, передает AFP сообщение ведомства. На его арест уже выдан международный ордер.
Как сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на источники, подозреваемой может быть 30-летняя гражданка Украины, которая живет в Германии. В день взрыва она вела слежку несколько часов, а также пыталась скрыть свою личность, переодевшись в мужчину. По данным BFM TV, правоохранительные органы выяснили, что подозреваемая сейчас находится «в одной из европейских стран».
Взрыв произошел в понедельник вечером в вестибюле дома на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла, расположенной рядом с французской границей. Устройство сработало в тот момент, когда в здание входили три человека. Целью нападения был 58-летний находящийся под санкциями миллионер украинского происхождения Вадим Ермолаев, сменивший в 2019 году паспорт Украины на гражданство Кипра. Он живет в Монако с 2021 года. При взрыве ранения получили сам бизнесмен, его спутница и 13-летний сын.
По данным BFMTV, следствие рассматривает две основные версии покушения: причастность организованной преступности или иностранное вмешательство. Как пишет Le Figaro, рассматривается версия о том, что взрыв могла организовать Служба безопасности Украины.
Подробнее — в материале «Ъ» «В Монако теперь ищут женщину».
Изначально полиция Монако и Франции искали человека в тёмной одежде и панаме, основываясь на записях с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали мужчину, оставившего посылку со взрывным устройством в холле дома. Однако последующий анализ видеозаписей и показания свидетеля привели к изменению версии: теперь следствие считает, что под свободной одеждой скрывалась женщина. Предполагается, что она тщательно готовилась к нападению, изучала распорядок дня семьи и выбирала подходящий момент для активации устройства дистанционно, что указывает на акт устрашения, а не на попытку убийства.
Обстоятельства покушения на Вадима Ермолаева переплели несколько стран: Украину, Германию, Францию, Кипр и Монако. Сам Ермолаев, уроженец Украины и крупный предприниматель, получил кипрское гражданство в 2019 году и дистанцировался от Киева после начала российско-украинского конфликта, постоянно проживая в Монако с 2021 года. В конце 2023 года украинские власти ввели против него персональные санкции. Французские СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждают, что одной из ведущих рабочих версий является возможная причастность украинских спецслужб к организации взрыва. Впрочем, прокуратура Монако официально не подтверждает эти версии, подчеркивая, что все выводы о мотивах преждевременны, пока не задержана подозреваемая, которая, вероятно, уже покинула Лазурный берег.