Le Figaro: покушение на олигарха Ермолаева могла устроить живущая в ФРГ украинка

Прокуратура Монако установила подозреваемого по делу о взрыве заминированной посылки, передает AFP сообщение ведомства. На его арест уже выдан международный ордер.

Как сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на источники, подозреваемой может быть 30-летняя гражданка Украины, которая живет в Германии. В день взрыва она вела слежку несколько часов, а также пыталась скрыть свою личность, переодевшись в мужчину. По данным BFM TV, правоохранительные органы выяснили, что подозреваемая сейчас находится «в одной из европейских стран».

Взрыв произошел в понедельник вечером в вестибюле дома на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла, расположенной рядом с французской границей. Устройство сработало в тот момент, когда в здание входили три человека. Целью нападения был 58-летний находящийся под санкциями миллионер украинского происхождения Вадим Ермолаев, сменивший в 2019 году паспорт Украины на гражданство Кипра. Он живет в Монако с 2021 года. При взрыве ранения получили сам бизнесмен, его спутница и 13-летний сын.

По данным BFMTV, следствие рассматривает две основные версии покушения: причастность организованной преступности или иностранное вмешательство. Как пишет Le Figaro, рассматривается версия о том, что взрыв могла организовать Служба безопасности Украины.

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