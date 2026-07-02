Юристы связали претензии ФАС к Apple с удалением приложений VK

Предупреждение Федеральной антимонопольной службы в адрес Apple стало реакцией на недавнее удаление приложений VK из App Store. Такую оценку «Ъ» дали опрошенные юристы, отметив, что регулятор выбрал правовые механизмы, которые проще использовать с точки зрения российского законодательства.

Также, считают юристы, так ФАС отстаивает конкуренцию российских сервисов, для многих из которых единственная в России поисковая система «Яндекса» является сквозной и опорной.

ФАС потребовала от Apple устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и выполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS. Ведомство указывает, что пользователям приходится самостоятельно менять поисковую систему по умолчанию, а требования закона о предустановке ПО исполняются ненадлежащим образом. На устранение нарушений компании отведен срок до 15 июля, после чего ФАС может возбудить дело.

По мнению экспертов, разделение претензий на два самостоятельных направления — поисковые сервисы и предустановку приложений — позволяет регулятору выстроить более устойчивую правовую позицию. Юристы считают, что напрямую квалифицировать удаление приложений VK как антимонопольное нарушение затруднительно, тогда как несоблюдение требований о предустановке российского ПО и равном доступе поисковых систем опирается на действующее законодательство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Предустановка по требованию».