Юристы связали претензии ФАС к Apple с удалением приложений VK
Предупреждение Федеральной антимонопольной службы в адрес Apple стало реакцией на недавнее удаление приложений VK из App Store. Такую оценку «Ъ» дали опрошенные юристы, отметив, что регулятор выбрал правовые механизмы, которые проще использовать с точки зрения российского законодательства.
Также, считают юристы, так ФАС отстаивает конкуренцию российских сервисов, для многих из которых единственная в России поисковая система «Яндекса» является сквозной и опорной.
ФАС потребовала от Apple устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и выполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS. Ведомство указывает, что пользователям приходится самостоятельно менять поисковую систему по умолчанию, а требования закона о предустановке ПО исполняются ненадлежащим образом. На устранение нарушений компании отведен срок до 15 июля, после чего ФАС может возбудить дело.
По мнению экспертов, разделение претензий на два самостоятельных направления — поисковые сервисы и предустановку приложений — позволяет регулятору выстроить более устойчивую правовую позицию. Юристы считают, что напрямую квалифицировать удаление приложений VK как антимонопольное нарушение затруднительно, тогда как несоблюдение требований о предустановке российского ПО и равном доступе поисковых систем опирается на действующее законодательство.
Подробнее — в материале «Ъ» «Предустановка по требованию».
Предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в адрес Apple связано не только с удалением приложений VK из App Store, но и с более широким стремлением отстоять конкуренцию российских сервисов. ФАС стремится принудить Apple к исполнению российского законодательства, создавая правовое основание для дальнейшего давления.
Ранее, в июне 2026 года, Apple уже удаляла из App Store мессенджер Max, а 25 июня – основные приложения VK, включая соцсети, мессенджеры, музыкальные и видеосервисы. VK утверждала, что не находится под санкциями, а Apple мотивировала удаление соблюдением санкционных правил, не предоставляя Минцифры аргументированную позицию. В сентябре 2022 года Apple уже удаляла приложения VK из App Store, ссылаясь на санкции, но через месяц часть приложений вернулась под другими названиями.
Российские власти рассматривают действия Apple как политически мотивированные и как проявление недобросовестной конкуренции. Кремль и Минцифры выразили обеспокоенность действиями Apple и призвали к разъяснениям, при этом Дмитрий Песков отметил, что это ставит вопрос о надежности сервисов Apple и призвал пользователей устройств Apple рассмотреть переход на Android. Минцифры России также попросило ФАС оперативно рассмотреть вопрос несоблюдения Apple российских законов, связанных с удалением приложений VK. Отметим, что ФАС уже имела опыт успешного восстановления возможностей для российских разработчиков, например, в 2019 году после жалобы «Лаборатории Касперского» на ограничения для их приложения родительского контроля. В ноябре 2022 года Apple подписала дополнительное соглашение, дающее российским разработчикам «иммунитет от недопуска приложения в App Store» при соблюдении правил.