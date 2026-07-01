ФАС выдала предупреждение Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение американской корпорации Apple. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

«Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS»,— уазано в заявлении.

Срок исполнения предупреждения — до 15 июля 2026 года. В ином случае ФАС возбудит дело. По итогам его рассмотрения и при установлении нарушения закона о защите конкуренции Apple может грозить штраф до 4 млрд руб.

Как подчеркнули в ФАС, на устройствах с операционной системой iOS (iPhone, iPad) по умолчанию установлена иностранная поисковая система. Для использования российских поисковых систем пользователь вручную меняет настройки. По мнению ФАС, это создает дискриминационные условия для разработчиков.

В конце июня Минцифры России попросило Федеральную антимонопольную службу оперативно рассмотреть факт несоблюдения Apple российских законов. Так ведомство отреагировало на удаление приложений холдинга VK из App Store. В Минцифры считают, что американская компания игнорирует социально значимые функции удаленных из магазина приложений, которые используются для коммуникации и информирования россиян.