ФАС выдала предупреждение Apple
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение американской корпорации Apple. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
«Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS»,— уазано в заявлении.
Срок исполнения предупреждения — до 15 июля 2026 года. В ином случае ФАС возбудит дело. По итогам его рассмотрения и при установлении нарушения закона о защите конкуренции Apple может грозить штраф до 4 млрд руб.
Как подчеркнули в ФАС, на устройствах с операционной системой iOS (iPhone, iPad) по умолчанию установлена иностранная поисковая система. Для использования российских поисковых систем пользователь вручную меняет настройки. По мнению ФАС, это создает дискриминационные условия для разработчиков.
В конце июня Минцифры России попросило Федеральную антимонопольную службу оперативно рассмотреть факт несоблюдения Apple российских законов. Так ведомство отреагировало на удаление приложений холдинга VK из App Store. В Минцифры считают, что американская компания игнорирует социально значимые функции удаленных из магазина приложений, которые используются для коммуникации и информирования россиян.
Предупреждение ФАС США американской корпорации Apple о дискриминации российских поисковых систем является частью более широкой кампании российских властей по регулированию деятельности этой компании. Так, Минцифры России ранее обратилось в ФАС с просьбой рассмотреть факт несоблюдения Apple российских законов, после того как из App Store были удалены приложения VK. В Минцифры считают, что американская корпорация игнорирует социально значимые функции этих приложений, используемых для коммуникации и информирования россиян. Подобные действия Apple российские ведомства расценивают как проявление недобросовестной конкуренции.
Законодательные инициативы РФ также направлены на увеличение контроля над деятельностью Apple. Например, с 1 сентября 2025 года в РФ вступит в силу закон, обязывающий устанавливать российский магазин приложений RuStore на все смартфоны и планшеты, реализуемые в стране. Этот закон направлен прежде всего на технику Apple, поскольку компания не разрешает устанавливать сторонние магазины приложений на свои устройства. Депутаты Госдумы уверены, что Apple согласится с требованиями российского закона, как это произошло с европейским Digital Market Act, хотя прямых поставок iPhone в Россию сейчас нет, и предустанавливать магазин обяжут продавцов. В контексте этих событий Apple уже неоднократно выплачивала крупные штрафы ФАС за нарушение антимонопольного законодательства в РФ.