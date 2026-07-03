Расстройство потребительского поведения

Российские потребители за январь—май 2026 года потратили около 39 млрд руб. на покупку препаратов против диареи, изжоги и боли в животе, на 8,1% больше год к году. Однако в натуральном выражении продажи снизились на 3,4%. Это связано с тем, что курортный сезон в стране, когда традиционно растет спрос на такие препараты, начался со слабых показателей. Еще один фактор — снижение потребления гражданами сезонных фруктов и ягод.

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За первые пять месяцев 2026 года в России снизился объем потребления популярных категорий препаратов, направленных на улучшение работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В упаковках продажи средств от диареи, изжоги и боли в животе в целом снизились на 3,4% год к году, а в штуках (таблетки или индивидуальные дозы) — на 1,3%. В денежном выражении продажи выросли на 8,1%, что чуть выше годовой инфляции (5,3% за тот же период). Всего российские потребители в январе—мае приобрели в аптеках 125,4 млн упаковок таких средств почти на 39 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных аналитической компании DSM Group. В сегменте популярных средств для ЖКТ наибольшее снижение продаж в натуральном выражении показали противодиарейные кишечные адсорбенты (см. график).

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По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, в первой половине 2026 года аптечные сети столкнулись с сокращением спроса на особо востребованные препараты в целом по разным заболеваниям, в том числе сезонным. По мнению эксперта, одна из причин сложившейся ситуации — низкая заболеваемость ОРВИ в зимне-весеннем сезоне. Респираторно-вирусная инфекция часто способствует обострению хронических заболеваний, в том числе ЖКТ.

Летний отпускной сезон, который обычно способствует росту продаж лекарств от проблем с ЖКТ, в России фактически еще не наступил, поэтому в мае—июне выраженного роста тоже не было, добавляет господин Шуляк. Согласно данным DSM Group, на 19–25-й неделях 2026 года (4 мая — 21 июня, последние доступные данные) продажи адсорбентов в упаковках снизились на 10,7%, спазмолитиков — на 1,3%, средств от изжоги — на 2,3% год к году. В туристических регионах — Краснодарском крае, Крыму, Ставрополье — натуральные продажи таких лекарств в мае—июне тоже в основном падали. Это может быть связано с не очень успешным началом туристического сезона на юге России (см. “Ъ” от 26 июня).

Однако спад спроса на «отпускную аптечку» фиксируют не все производители. В «Озон Фармацевтике» говорят, что активные закупки таких лекарств потребителями начались уже в мае.

Наибольший рост демонстрируют препараты от диареи и кишечных инфекций (+75%), средства от изжоги (+30%) и спазмолитики (+24%), отмечают в фармпроизводителе.

Обычный для таких препаратов прирост продаж весной и летом связан также с тем, что потребители меняют рацион — едят больше ягод, фруктов, сладкого. Но продажи ягод в этом сезоне тоже особо не задались: в частности, объемы реализации черешни в конце мая — начале июня упали на 8–15% год к году, клубники — на 7% (см. “Ъ” от 15 июня).

По итогам мая—июня в южных регионах рост показали только спазмолитики — в Краснодарском крае (на 7%) и в Крыму (на 7,1%). В целом в последние годы препараты из этой группы демонстрируют положительную динамику: по данным AlphaRM, за последние три полных года объем продаж таких препаратов в рознице вырос в 1,4 раза. Только в 2025 году их было продано 20 млн штук. В денежном выражении объем реализации увеличился в 1,7 раза, до 14,2 млрд руб. в 2025 году. Директор по продажам и маркетингу «Биннофарм Групп» Роман Дулесов связывает это с распространением препаратов-агонистов ГПП-1 (семаглутид и тирзепатид). Эти средства, предназначенные для лечения диабета, широко используются для борьбы с лишним весом, поскольку подавляют аппетит. Согласно DSM Group, только в январе—апреле продажи в этом сегменте выросли в 2,8 раза в натуральном выражении год к году. Пациенты, использующие их, пересматривают режим питания, и это может сопровождаться различными проявлениями со стороны желудочно-кишечного тракта, поясняет господин Дулесов.

Виктория Колганова