Как расследовали подрыв «Северных потоков»

26 сентября 2022 года в Балтийском море близ датского острова Борнхольм на глубине 80 м были подорваны газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», построенные для поставок российского газа в Европу. Три из четырех ниток газопроводов были выведены из строя.

Свои расследования подрывов проводили Дания, Швеция, Германия и Россия. В ноябре 2023 года издания The Washington Post и Der Spiegel сообщали, что операцию мог курировать бывший полковник ВСУ Роман Червинский. The Wall Street Journal писала, что за операцию отвечал тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный. В Киеве эти обвинения отрицали.

В феврале 2024 года Дания и Швеция признали факт диверсии, но прекратили свои расследования, передав собранную информацию Германии. В августе 2024 года генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Он находился на борту яхты «Андромеда», которая, по версии следствия, была задействована для закладки взрывчатки. Журавлев был задержан в октябре 2025 года в Польше, но вскоре освобожден.

Всего под подозрение попали семь граждан Украины. Двое из них были военными — координатор и взрывотехник, пятеро гражданскими — капитан судна и четверо профессиональных дайверов. Российские официальные лица называли «украинскую версию» несостоятельной и указывали, что операция такого масштаба не могла быть проведена без участия стран НАТО.

В августе 2025 года один из подозреваемых — бывший сотрудник СБУ и дайвер Сергей Кузнецов — был задержан в Италии. В ноябре он был экстрадирован в ФРГ.