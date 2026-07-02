Ученые усомнились в принадлежности найденных в Нидерландах останков д’Артаньяну

Эксперты изучили останки мужчины, обнаруженные в одной из церквей города Маастрихт в Нидерландах. Они не нашли доказательств того, что найденные кости принадлежат графу Шарлю Ожье де Бац де Кастельмору, известному как шевалье д’Артаньяну, сообщает RTL Nieuws.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Найденный в церкви Маастрихта скелет

Фото: Stichting 6213HL Найденный в церкви Маастрихта скелет

Фото: Stichting 6213HL

Основными причинами, по которым исследователи решили, что обнаруженный скелет принадлежит знаменитому мушкетеру, были его возраст, соответствие костей годам жизни д’Артаньяна и обнаружение в его кости пули, поскольку известно, что тот погиб именно от огнестрельного ранения. Однако при более тщательном анализе пуля оказалась куском гвоздя. Вес артефакта — 3,3 г, в то время как пистолетная пуля весила 16–19 г, а мушкетная — от 38 до 41 г. Это подтвердило заявление городских властей Маастрихта.

Радиоуглеродный анализ ребра и фаланги пальца показал, что человек, найденный в церкви, жил в промежутке с 1500 по 1900 год. Сузить этот диапазон нельзя. Таким образом, эксперты уже не могут со стопроцентной точностью говорить о том, что скелет из XVII века.

Еще одной проблемой стал анализ питания. Диета мужчины в большой степени состояла из морепродуктов. Исследователи отмечают, что это крайне нехарактерно для человека, выросшего в Гаскони. По их словам, его диета больше соответствует уроженцу Восточной или Юго-Восточной Европы.

Как отмечается в заявлении властей Маастрихта, для точного определения принадлежности останков необходима дополнительная ДНК-экспертиза. Для начала — самая базовая, для определения места рождения человека. При этом местные СМИ со ссылкой на мэра города Вима Хилленаара сообщают, что власти пока не приняли решения о том, выделять ли средства на исследование. Это станет ясно только на следующей неделе.

Николай Зубов