Ученые усомнились в принадлежности найденных в Нидерландах останков д’Артаньяну
Эксперты изучили останки мужчины, обнаруженные в одной из церквей города Маастрихт в Нидерландах. Они не нашли доказательств того, что найденные кости принадлежат графу Шарлю Ожье де Бац де Кастельмору, известному как шевалье д’Артаньяну, сообщает RTL Nieuws.
Найденный в церкви Маастрихта скелет
Фото: Stichting 6213HL
Основными причинами, по которым исследователи решили, что обнаруженный скелет принадлежит знаменитому мушкетеру, были его возраст, соответствие костей годам жизни д’Артаньяна и обнаружение в его кости пули, поскольку известно, что тот погиб именно от огнестрельного ранения. Однако при более тщательном анализе пуля оказалась куском гвоздя. Вес артефакта — 3,3 г, в то время как пистолетная пуля весила 16–19 г, а мушкетная — от 38 до 41 г. Это подтвердило заявление городских властей Маастрихта.
Радиоуглеродный анализ ребра и фаланги пальца показал, что человек, найденный в церкви, жил в промежутке с 1500 по 1900 год. Сузить этот диапазон нельзя. Таким образом, эксперты уже не могут со стопроцентной точностью говорить о том, что скелет из XVII века.
Еще одной проблемой стал анализ питания. Диета мужчины в большой степени состояла из морепродуктов. Исследователи отмечают, что это крайне нехарактерно для человека, выросшего в Гаскони. По их словам, его диета больше соответствует уроженцу Восточной или Юго-Восточной Европы.
Как отмечается в заявлении властей Маастрихта, для точного определения принадлежности останков необходима дополнительная ДНК-экспертиза. Для начала — самая базовая, для определения места рождения человека. При этом местные СМИ со ссылкой на мэра города Вима Хилленаара сообщают, что власти пока не приняли решения о том, выделять ли средства на исследование. Это станет ясно только на следующей неделе.
Ранее сообщалось об обнаружении останков, предположительно принадлежащих д’Артаньяну, в церкви города Маастрихт. Это произошло во время реставрационных работ, и вещательная компания NOS (Нидерланды) передала эту новость. Мушкетная пуля в груди и французская монета соответствующей эпохи были названы косвенными доказательствами. Останки были направлены в лабораторию в Мюнхене для сравнения с ДНК-образцами семьи де Батца.