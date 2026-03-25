NOS: останки д’Артаньяна обнаружены в Нидерландах

В одной из церквей города Маастрихт в Нидерландах обнаружили останки, принадлежащие, как предполагают, Шарлю де Батцу де Кастельмору, более известному как шевалье д’Артаньян. Новость об этом передала вещательная компания NOS.

Портрет д'Артаньяна из «Мемуаров» Гасьена де Куртиля

Фото: общественное достояние Портрет д'Артаньяна из «Мемуаров» Гасьена де Куртиля

Получивший всемирную известность благодаря романам Александра Дюма, граф де Кастельмор, которого NOS называет «правой рукой короля Людовика XIV», погиб 25 июля 1673 года при осаде Маастрихта, во время так называемой Голландской войны 1672–1678 годов. Король Людовик упомянул об этом в письме своей жене Марии Терезии: «Я потерял д’Артаньяна, которому я полностью доверял и который был хорош во всем».

Что стало с мушкетером, до последнего времени оставалось неясным. Его останки не могли вернуть во Францию, поскольку боевые действия все еще продолжались. По наиболее распространенной теории, он был похоронен в церкви деревушки Вольдер под Маастрихтом, рядом с которой располагался тогда штаб французской армии. Однако до сих пор никаких доказательств этой теории не было.

По информации вещателя, останки были обнаружены во время реставрационных работ в церкви, которые начались в феврале этого года. По словам дьякона Йоса Вальке, тело было обнаружено там, где раньше находился алтарь церкви. «Только королевских особ и других чрезвычайно важных персон в то время хоронили под алтарем»,— заметил он.

Найденные предметы — мушкетная пуля в груди и французская монета соответствующей эпохи — по мнению исследователей, служат косвенным подтверждением того, что в церкви действительно нашли останки д’Артаньяна.

По информации NOS, фрагменты костей переданы в лабораторию в Мюнхене, где их уже сравнивают с образцами, полученными от членов семьи де Батца. Результаты исследования ожидаются уже в самое ближайшее время.

Николай Зубов