В Совбезе Белоруссии рассказали о состоянии раненых при атаке БПЛА в Брянской области
Водителей автобуса из Белоруссии, пострадавших после атаки беспилотника в Брянской области, госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Об этом рассказал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает белорусский телеканал «Первый информационный».
Александр Вольфович
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По словам госсекретаря, дрон разорвался перед автобусом, и водители получили осколочные ранения. Пассажиры автобуса не пострадали. БЕЛТА со ссылкой на Минздрав республики утверждает, что помимо водителей пострадал один пассажир. Всех пострадавших доставили в Гомельскую областную клиническую больницу.
Беспилотник ударил по туристическому автобусу из Белоруссии в районе таможенного перехода «Красный Камень». Автобус шел по маршруту «Минск — Анапа» и был на стоянке. Всего в салоне находились два водителя и 19 пассажиров. СКР возбудил уголовное дело о теракте после произошедшего.