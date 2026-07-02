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В Совбезе Белоруссии рассказали о состоянии раненых при атаке БПЛА в Брянской области

Водителей автобуса из Белоруссии, пострадавших после атаки беспилотника в Брянской области, госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Об этом рассказал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает белорусский телеканал «Первый информационный».

Александр Вольфович

Александр Вольфович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Александр Вольфович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам госсекретаря, дрон разорвался перед автобусом, и водители получили осколочные ранения. Пассажиры автобуса не пострадали. БЕЛТА со ссылкой на Минздрав республики утверждает, что помимо водителей пострадал один пассажир. Всех пострадавших доставили в Гомельскую областную клиническую больницу.

Беспилотник ударил по туристическому автобусу из Белоруссии в районе таможенного перехода «Красный Камень». Автобус шел по маршруту «Минск — Анапа» и был на стоянке. Всего в салоне находились два водителя и 19 пассажиров. СКР возбудил уголовное дело о теракте после произошедшего.

Никита Черненко

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