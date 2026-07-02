В Совбезе Белоруссии рассказали о состоянии раненых при атаке БПЛА в Брянской области

Водителей автобуса из Белоруссии, пострадавших после атаки беспилотника в Брянской области, госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Об этом рассказал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает белорусский телеканал «Первый информационный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вольфович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Вольфович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам госсекретаря, дрон разорвался перед автобусом, и водители получили осколочные ранения. Пассажиры автобуса не пострадали. БЕЛТА со ссылкой на Минздрав республики утверждает, что помимо водителей пострадал один пассажир. Всех пострадавших доставили в Гомельскую областную клиническую больницу.

Беспилотник ударил по туристическому автобусу из Белоруссии в районе таможенного перехода «Красный Камень». Автобус шел по маршруту «Минск — Анапа» и был на стоянке. Всего в салоне находились два водителя и 19 пассажиров. СКР возбудил уголовное дело о теракте после произошедшего.

Никита Черненко