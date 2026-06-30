Частные автозаправочных станции (АЗС) в Севастополе из-за роста расходов на логистику поднимают цены на топливо, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, ограничения на продажу топлива в Севастополе продлятся еще месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Развожаев напомнил, что в городе нет федеральных и государственных АЗС, работают две частные сети — ТЭС и АТАН. Их расходы «соответствуют текущим реалиям», заверил губернатор. Однако он признал, что цены на бензин в Севастополе очень высокие.

«Но понятно, что людям, которые приезжают заправляться, от этого не легче: цены сейчас действительно очень высокие... С федеральным штабом мы продолжаем работу по наращиванию объемов поставок. Тем не менее, ограничения пока сохраняются и, ориентировочно, они продлятся еще около месяца»,— сказал губернатор на заседании городского правительства.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая на фоне участившихся ударов БПЛА. Сначала на АЗС действовал лимит в 20 л в одни руки. Затем свободную продажу несколько раз приостанавливали, купить топливо можно было только по талонам. С 26 июня в Крыму и Севастополе ввели региональный режим ЧС.