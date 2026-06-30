Ограничения на продажу топлива в Севастополе продлятся еще месяц
Частные автозаправочных станции (АЗС) в Севастополе из-за роста расходов на логистику поднимают цены на топливо, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, ограничения на продажу топлива в Севастополе продлятся еще месяц.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Господин Развожаев напомнил, что в городе нет федеральных и государственных АЗС, работают две частные сети — ТЭС и АТАН. Их расходы «соответствуют текущим реалиям», заверил губернатор. Однако он признал, что цены на бензин в Севастополе очень высокие.
«Но понятно, что людям, которые приезжают заправляться, от этого не легче: цены сейчас действительно очень высокие... С федеральным штабом мы продолжаем работу по наращиванию объемов поставок. Тем не менее, ограничения пока сохраняются и, ориентировочно, они продлятся еще около месяца»,— сказал губернатор на заседании городского правительства.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая на фоне участившихся ударов БПЛА. Сначала на АЗС действовал лимит в 20 л в одни руки. Затем свободную продажу несколько раз приостанавливали, купить топливо можно было только по талонам. С 26 июня в Крыму и Севастополе ввели региональный режим ЧС.
Введение ограничений на продажу топлива в Крыму и Севастополе, включая лимиты в 20 литров в одни руки и талонную систему, вызвано логистическими проблемами. Они связаны с атаками ВСУ на трассу Р-280 «Новороссия», которая проходит через новые регионы и является ключевым путем для поставок топлива на полуостров. Власти Крыма и Севастополя постоянно взаимодействуют с Минэнерго и Минтрансом России для решения этих сложностей.
Проблемы с поставками топлива в Севастополь уже возникали ранее. Например, в августе 2025 года наблюдался дефицит высокооктанового топлива, а в середине сентября ситуация вновь обострилась, когда бензина АИ-92 и АИ-95 не было на большинстве заправок. Тогда власти региона также вводили ограничения на отпуск топлива — не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин были заморожены на месяц.
Губернатор Михаил Развожаев неоднократно призывал жителей не создавать искусственный ажиотаж и не запасаться топливом впрок, поскольку это усугубляет ситуацию. Он объяснял, что желание запастись бензином приводит к быстрому исчезновению недельного запаса с заправок.