Жителей Анапы призвали использовать общественный транспорт из-за дефицита топлива

Для урегулирования ситуации с топливом жителям и предприятиям Анапы, использующим автомобили, следует по возможности пересесть на общественный транспорт. Об этом заявила глава города Светлана Маслова в Telegram-канале.

Госпожа Маслова также рекомендовала отказаться от несрочных поездок, тщательно планировать их логистику и заправлять автомобиль только необходимым количеством топлива. «Это поможет снизить нагрузку на АЗС и как можно скорее обеспечить доступность топлива в полном объеме»,— пояснила глава города.

Проблемы с поставками топлива на АЗС начались в Крыму, после чего перешли на другие регионы юга России, в том числе Краснодарский край. Власти многих российских субъектов заявляют о достаточном количестве топлива на заправках и объясняют дефицит искусственно созданным ажиотажем. При этом власти страны ведут переговоры о перспективах импорта топлива из других стран, а НПЗ работают на максимальную мощность.