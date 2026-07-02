Лидер мировых шахмат Магнус Карлсен пополнил послужной список еще одним ярким статистическим достижением. Он стал первым, кому удалось продержаться на верхушке мирового рейтинга 15 лет без перерыва. Норвежец взобрался на нее еще тинейджером, а потом несколько раз мог потерять, но все время в последний момент спасал свой статус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен

Фото: Grand Chess Tour / Lennart Ootes / FIDE Магнус Карлсен

Фото: Grand Chess Tour / Lennart Ootes / FIDE

Международная шахматная федерация (FIDE) обнародовала свой очередной рейтинг, который публикует в начале каждого месяца, обсчитывая партии с классическим контролем времени. В июльском много изменений, но самое любопытное наблюдение, с ним связанное, касается как раз рейтинговой константы нынешнего века. Из-за неожиданно неудачного выступления на домашнем супертурнире Norway Chess, завершившемся в июне, Магнус Карлсен потерял сразу 18 очков. Это огромная цифра. Однако благодаря колоссальному запасу прочности он сохранил первое место в классификации. У норвежца 2841 очко, у ближайших преследователей американцев Фабиано Каруаны и Хикару Накамуры — по 2792.

Благодаря этому Карлсен пополнил свой послужной список с громадным количеством титулов, завоеванных во всех шахматных форматах, еще одним любопытным и ярким статистическим достижением. Оно касается продолжительности периода, в течение которого шахматист возглавляет рейтинг.

Магнус Карлсен впервые взобрался на верхушку еще в январе 2010 года, когда ему было 19. Однако затем он дважды на короткое время уступал право находиться там индийцу Вишванатану Ананду и дважды возвращал его себе. Вернув во второй раз в июле 2011 года, больше уже никуда не падал.

У Карлсена отрезок, на котором ему принадлежит ранг сильнейшего, теперь составляет ровно 15 лет. И норвежец первый, кому покорился этот рубеж.

Придуманный математиком Арпадом Эло принцип расчета силы игрока на основе результатов его выступлений против разных соперников с учетом их уровня для формирования шахматной иерархии стали применять в 1971 году. С тех пор, то есть за полвека с лишним, ее лидерами довелось побыть всего семи гроссмейстерам. Среди них только один — болгарин Веселин Топалов — не был «классическим», общепризнанным чемпионом мира. Остальные предшественники Карлсена — Роберт Фишер, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров (признан иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Владимир Крамник, Вишванатан Ананд — настоящие легенды. Но никому из них так долго сохранять формальный статус лучшего среди лучших не удавалось.

Хотя, конечно, в случае с одним из них дело скорее в невезении. Речь о 13-м чемпионе мира Каспарове (признан иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Строго говоря, больше очков, чем у него, никто из гроссмейстеров не имел в активе на протяжении аж 20 с лишним лет — с января 1986 года по апрель 2006-го. Но в 1993 году Гарри Каспарова (признан иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) исключили из рейтинга из-за инициированного им раскола в шахматном мире с попыткой разыгрывать чемпионский титул вне юрисдикции FIDE. А в 1996-м другой выдающийся российский шахматист, Владимир Крамник, тогда совсем молодой, ненадолго сместил соотечественника с лидерской позиции при равенстве баллов по дополнительному показателю благодаря большему числу сыгранных партий в зачетном месяце.

У Магнуса Карлсена, который в 2022 году добровольно расстался с чемпионским титулом, принадлежавшим ему почти десять лет, в этом смысле с везением все было как раз в порядке. Он неоднократно мог потерять первенство, но все время как-то за него цеплялся. В 2017 году на мизерное расстояние в шесть очков к Карлсену приблизился обыгравший его на Norway Chess Крамник. Однако в следующей партии россиянин проиграл Максиму Вашье-Лаграву, несмотря на очень благоприятную позицию, и шанс опередить норвежца запорол.

В 2018 году к Магнусу Карлсену вообще вплотную подобрался Фабиано Каруана. Если бы норвежец на клубном чемпионате Европы потерпел поражение в партии против китайца Дин Лижэня, Каруана лишил бы его первого места. Но Карлсен умудрился сделать ничью в фактически проигранной позиции.

В 2019 году Карлсен чуть не пропустил вперед Каруану, с которым до этого с трудом, на тай-брейке справился в чемпионском матче во время открывавшего сезон турнира в голландском Вейк-ан-Зе. Он скверно стартовал на нем, и для потери ранга хватило бы срыва в партии с довольно крепким голландским гроссмейстером Йорденом ван Форестом. Но Карлсен в ней взял верх.

Алексей Доспехов