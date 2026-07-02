ЦБ объяснит банкам значение поправок в указ об обязательствах перед нерезидентами-кредиторами

Банк России (ЦБ) планирует разъяснить банкам дополнения к президентскому указу о «временном порядке исполнения обязательств» перед кредиторами из недружественных стран, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Вскоре после их введения некоторые нерезиденты столкнулись с заморозкой вкладов в российских банках.

«Мы думаем по поводу возможных разъяснений, для того чтобы была четкость и понятность последних изменений»,— сказала госпожа Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ (цитата по РБК). Так она отреагировала на просьбу прокомментировать широкую трактовку дополнений к указу.

Речь идет о дополнениях к президентскому указу № 95 от 5 марта 2022 года, который изначально затрагивал денежные обязательства российских должников перед иностранными кредиторами. 1 июня президент Владимир Путин расширил его действие на банковские вклады.

Часть клиентов российских банков с гражданством недружественной страны (например, страны ЕС, США, Канада, Великобритания, Япония) с начала июня столкнулись с заморозкой вкладов, писал РБК. Ограничения затронули и тех, кто приехал в Россию как высококвалифицированный специалист по «визе талантов». Кроме того, мера коснулась этнических русских, которые оформляют документы для переезда из недружественных стран.