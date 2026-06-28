Некоторые иностранцы столкнулись с заморозкой вкладов после указа Путина

С начала июня некоторые граждане недружественных стран столкнулись с заморозкой вкладов в российских банках. Ситуация связана с распространением действия контрсанкций на банковские депозиты иностранцев-нерезидентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на клиентов Т-Банка, «Сбера» и ВТБ.

Ограничения на распоряжение средствами коснулись счетов и депозитов иностранцев-нерезидентов из Франции, Норвегии и других недружественных стран. В направляемых пользователям Т-Банка сообщениях указывается, что счета заблокированы «в рамках настройки процессов» для исполнения указа президента.

Проблема затронула в том числе иностранцев, которые приехали в Россию как высококвалифицированные специалисты по «визе талантов», а также как лица, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности, отмечается в публикации. Кроме того, мера коснулась этнических русских, которые оформляют документы для переезда из недружественных стран. Гарантию от заморозки счетов не дает в том числе действующий вид на жительство в России.

1 июня 2026 года президент Владимир Путин распространил действие положений указа о «временном порядке исполнения обязательств» перед кредиторами из недружественных стран на банковские вклады (депозиты). Изначально президентский указ № 95 от 5 марта 2022 года затрагивал только выплаты России по кредитам, займам и ценным бумагам.