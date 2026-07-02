В курском поселке Тим в четвертый раз ищут подрядчика для реконструкции очистных

Администрация поселка Тим Тимского района Курской области вновь объявила аукцион на реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 250 куб. м в сутки. Начальная цена контракта осталась неизменной — 121 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить подготовительные и демонтажные работы, возвести новые конструкции, смонтировать системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции и водоотведения, а также установить блочно-модульную котельную, индивидуальный тепловой пункт и сети связи. В контракт входят устройство наружных сетей (электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и водоотведения), автоматизация технологических процессов и благоустройство территории.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Предусмотрен аванс в размере 30% от цены контракта. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 30 июня 2027 года включительно. Заявки принимаются до 10 июля, итоги планируется подвести 14 июля.

Ранее торги по этому объекту объявлялись уже трижды, но все аукционы признаны несостоявшимися. Первый аукцион состоялся в октябре 2025 года, второй аукцион объявляли 12 мая, третий — 27 мая. Во всех случаях никто не подал заявку, и комиссия признавала процедуры недействительными.

Двумя неделями ранее ТОГБУ «Единая служба заказчика» повторно объявило аукцион на разработку рабочей документации и строительство очистных сооружений в микрорайоне Телецентр в районе улицы Советской в Тамбове. Начальная цена контракта осталась прежней — 902,7 млн руб.

Ульяна Ларионова