Для очистных сооружений в Тамбове вновь ищут подрядчика после проверки ФАС

ТОГБУ «Единая служба заказчика» повторно объявило аукцион на разработку рабочей документации и строительство очистных сооружений в микрорайоне Телецентр в районе улицы Советской в Тамбове. Начальная цена контракта осталась прежней — 902,7 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поиск подрядчика объявлен вновь в связи с отменой протокола рассмотрения и оценки заявок по жалобе контрольного органа. Комиссия ФАС России, организовавшая внеплановую проверку на основании обращения ООО «БСК», признала нарушения в действиях заказчика. В частности, в порядке оценки заявок не учтено правопреемство по исполненным договорам, а также незаконно установлены дополнительные требования к участникам как к подрядчикам работ на линейном объекте, хотя очистные сооружения не являются таковыми. Заказчику выдано предписание об устранении нарушений, материалы дела переданы для решения вопроса о возбуждении административного дела. При этом остальные доводы заявителя (отсутствие суммы оплаты на 2028 год и требования о членстве в СРО) не подтвердились. Заявки по новому этапу принимаются до 30 июня, итоги планируется подвести 3 июля.

Согласно техническому заданию, все работы предстоит выполнить в четыре этапа до 30 ноября 2028 года, подрядчику потребуется построить аккумулирующий резервуар и насосную станцию, смонтировать песколовку, колодцы, подводящую сеть и технологическое оборудование. Очистные сооружения снабдят автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией.

Источником финансирования указаны средства субсидии на реализацию регионального проекта «Реализация инвестиционных проектов с использованием казначейских инфраструктурных кредитов» и госпрограммы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами». Предусмотрен аванс в размере 30% от итоговой стоимости соглашения. В 2026 году предполагается перечислить подрядчику 439,1 млн руб., в 2027-м — 363,7 млн руб., остальные средства — в 2028-м.

«Ъ-Черноземье» в августе прошлого года писал об одобрении Тамбовской области инфраструктурного кредита на модернизацию ЖКХ. Отмечалось, что очистные построят в рамках комплексного развития еще не застроенной территории микрорайона Телецентр. Ожидается, что создание комплекса поможет предотвратить подтопление территории, а современные технологии очистки сточных вод будут восстанавливать их качество до нормативных требований.

Ульяна Ларионова