Никто не взялся за ремонт очистных сооружений в Курской области за 121 млн

Вторые торги по поиску подрядчика для реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 250 кубометров в сутки в поселке Тиме Курской области признаны несостоявшимися. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на аукцион. Начальная цена контракта составляла 121 млн руб. Заказчиком выступала администрация поселка. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Финансирование осуществляется за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Выделенный земельный участок занимает свыше 0,9 га. В ходе реконструкции предполагается уменьшить площадь застройки с нынешних 1,9 тыс. до 1,4 тыс. кв. м. При этом площадь твердого покрытия, напротив, должна увеличиться — с 486 до 2,7 тыс. кв. м. Срок завершения работ — не позднее 30 июня 2027 года. Гарантийные обязательства по объекту составят 5 лет.

Новые торги пока не объявлены.

Первый аукцион по реконструкции очистных сооружений в поселке Тиме был объявлен 12 мая. Начальная цена контракта составляла 121 млн руб. Как следует из информации на портале госзакупок, аукцион тоже не состоялся. На участие не поступило ни одной заявки, и комиссия признала процедуру недействительной.

Кабира Гасанова