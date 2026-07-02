Пилот врезавшегося в небоскреб в Пекине самолета страдал бессонницей
Пилотом самолета, который врезался в самый высокий небоскреб в Пекине, оказался 66-летний мужчина. Он страдал бессонницей и тревожностью, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на администрацию столичного района Чаоян.
Небоскреб, в который врезался самолет в Пекине
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
В своем дневнике мужчина писал о желании покончить с собой. Пилот проживал в Пекине один, некоторое время назад он развелся. «В результате всестороннего расследования был сделан вывод, что это случай создания угрозы общественной безопасности по личным причинам», — указано в заявлении администрации.
26 июня легкий одномоторный самолет Sunward SA 60L Aurora врезался в самый высокий небоскреб Пекина — CITIC Tower. На одном из этажей здания было разбито несколько окон. Людей эвакуировали из небоскреба. По данным сервиса Flightradar24, самолет заметно отклонился от заданного курса по пути в аэропорт Шифоси.
Позже администрация столичного района Чаоян сообщила, что при аварии пострадали 13 человек. Пилот самолета погиб, он был единственным человеком на борту. Все пострадавшие получили ранения на месте ЧП.
Версия о самоубийстве пилота как о причине крушения самолета рассматривалась и ранее в истории авиации. Например, подобная версия была одной из возможных причин крушения самолета Антуана де Сент-Экзюпери, чье тело и обломки самолета обнаружили спустя годы после инцидента. В марте 2008 года немецкий ветеран Люфтваффе Хорст Рипперт заявил, что это он сбил самолет Экзюпери. Это подчеркивает сложность и многогранность расследований авиационных происшествий, где психологическое состояние пилота может стать одним из ключевых факторов.