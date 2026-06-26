В самый высокий небоскреб Пекина врезался самолет

Небольшой самолет Sunward SA 60L Aurora врезался в самый высокий небоскреб Пекина — CITIC Tower. Об этом сообщает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Han Guan Ng, AP Фото: Han Guan Ng, AP

В китайских соцсетях распространяются фотографии и видео, сделанные у 109-этажного CITIC Tower. На них видно, что на одном из этажей разбито несколько окон. Виден и хвост самолета с регистрационным номером. Одно из крыльев самолета находится на земле. В здании проводится эвакуация.

По данным сервиса Flightradar24, самолет заметно отклонился от заданного курса, направляясь в аэропорт Шифоси.

Служба новостей CNN отмечает, что пока не поступало официальных заявлений ни от властей, ни от компании, которой принадлежит самолет.

Корреспонденты называют случай «экстраординарным», учитывая меры безопасности, принятые в Пекине. Например, с 1 мая китайская столица стала зоной, свободной от БПЛА. Жители города не имеют права покупать, арендовать или использовать беспилотники без предварительного разрешения властей.

Николай Зубов