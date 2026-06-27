При столкновении самолета с небоскребом в Пекине погиб пилот

При столкновении легкого одномоторного самолета с небоскребом в Пекине пострадали 13 человек. Пилот самолета погиб, сообщила администрация столичного района Чаоян.

По данным властей, пилот был единственным человеком на борту. Все пострадавшие получили ранения на месте ЧП, передает «РИА Новости». Подробности об их состоянии не приводятся. Причина столкновения пока не установлена.

26 июня небольшой самолет Sunward SA 60L Aurora врезался в самый высокий небоскреб Пекина — CITIC Tower. На одном из этажей здания было разбито несколько окон. Людей эвакуировали из небоскреба. По данным сервиса Flightradar24, самолет заметно отклонился от заданного курса по пути в аэропорт Шифоси.