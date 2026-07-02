Индийский министр допустил поставки бензина в Россию

Индия не поставляет в Россию топливо, заявил индийский министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури. Так он прокомментировал недавнюю публикацию Reuters, источники которого утверждают, что Россия начала морские поставки бензина из Индии. Однако, допустил господин Пури, индийское топливо продается России через трейдеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Есть потенциал (поставок в Россию.— "Ъ"), если возникнет необходимость»,— добавил индийский министр во время пресс-конференции (цитата по ТАСС). Он добавил, что Индия — четвертая в мире страна по переработке нефти и в зависимости от развития ситуации может начать поставки бензина в РФ.

В конце мая в России начались проблемы с поставками топлива на АЗС. В нескольких десятках регионов введены ограничения на продажу бензина. Факт дефицита подтвердил президент Владимир Путин. 30 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о переговорах с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. О готовности поставлять России топливо заявляло Минэнерго Казахстана.

Подробне — в материале «Ъ» «НПЗ не успевают за спросом».