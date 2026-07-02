Итоговый турнир WTA перенесли из Саудовской Аравии в США

Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в этом году пройдет в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщается на сайте организации.

В 2024 и 2025 годах состязание с участием восьми лучших теннисисток в одиночном разряде и восьми лучших пар сезона проводилось в Эр-Рияде в рамках трехлетнего соглашения между WTA и Федерацией тенниса Саудовской Аравии. Отмечается, что WTA обратилась с просьбой перенести Итоговый турнир–2026 в другое место. По взаимному согласию сторон договор был расторгнут.

Турнир пройдет с 8 по 15 ноября. Действующей победительницей является представительница Казахстана Елена Рыбакина. По ходу состязания она не потерпела ни одного поражения и установила рекорд женского тенниса по сумме призовых за один турнир, заработав $5,235 млн.

На территории комплекса Indian Wells Tennis Garden ежегодно проводится турнир WTA категории 1000. Председатель WTA Валери Камилло заявила, что новое место проведения соревнований «предоставляет все необходимое для демонстрации лучших достижений женского тенниса».

Таисия Орлова