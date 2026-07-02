Подозреваемого в убийстве бывшего советника Януковича экстрадировали в Испанию
Судебные власти Германии выдали Испании подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича — юриста Андрея Портнова. Об этом рассказал «РИА Новости» глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.
Испанская полиция у места убийства Андрея Портнова в Мадриде, 21 мая 2025 года
Фото: Zuma / ТАСС
«Сообщаю, что вчера немецкие власти передали Испании и предоставили в распоряжение судьи Посуэло-де-Аларкона предполагаемого ответственного за убийство Андрея Портнова, который уже находится в нашей стране»,— отметили в пресс-службе.
В феврале испанская полиция сообщила о задержании в Германии предполагаемого убийцы господина Портнова. По данным телеканала Antena 3, арестованный мужчина — гражданин Украины.
Бывшего советника Виктора Януковича убили 21 мая 2025 года в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон (автономное сообщество Мадрид). Тогда местные СМИ писали, что полиция искала трех лиц, причастных к преступлению, в том числе предполагаемых соучастников. Испанские следователи не исключили политических мотивов убийства Андрея Портнова.
Андрей Портнов, бывший советник Виктора Януковича, президента Украины с 2010 по 2014 годы, до этого с 2005 по 2010 год возглавлял юридический департамент политического объединения «Блок Юлии Тимошенко» и с 2006 по 2010 год был депутатом Верховной рады от БЮТ. После смены власти в Украине и бегства Януковича в феврале 2014 года, Портнов также покинул страну, где его объявили в розыск по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. В марте 2014 года ЕС ввел против него санкции, которые были сняты через год. В мае 2014 года российская миграционная служба предоставила Портнову разрешение на временное проживание.
В 2019 году Андрей Портнов вернулся в Украину, а в апреле 2021 года был включен в санкционный список США за то, что «при помощи взяток он развил широкие связи в судебной системе и правоохранительных органах Украины». Его имя также находится в списке украинского сайта «Миротворец» с обвинениями в «измене Родине». Российская сторона допускает, что экс-чиновника могли убить из-за его осведомленности о «забытом прошлом», способном «испортить репутацию» определенных фигур в нынешней власти Украины, называя это «внесудебной казнью» и указывая на сходство с другими преступлениями, где были «политические мотивы».