Подозреваемого в убийстве бывшего советника Януковича экстрадировали в Испанию

Судебные власти Германии выдали Испании подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича — юриста Андрея Портнова. Об этом рассказал «РИА Новости» глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испанская полиция у места убийства Андрея Портнова в Мадриде, 21 мая 2025 года

Фото: Zuma / ТАСС Испанская полиция у места убийства Андрея Портнова в Мадриде, 21 мая 2025 года

Фото: Zuma / ТАСС

«Сообщаю, что вчера немецкие власти передали Испании и предоставили в распоряжение судьи Посуэло-де-Аларкона предполагаемого ответственного за убийство Андрея Портнова, который уже находится в нашей стране»,— отметили в пресс-службе.

В феврале испанская полиция сообщила о задержании в Германии предполагаемого убийцы господина Портнова. По данным телеканала Antena 3, арестованный мужчина — гражданин Украины.

Бывшего советника Виктора Януковича убили 21 мая 2025 года в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон (автономное сообщество Мадрид). Тогда местные СМИ писали, что полиция искала трех лиц, причастных к преступлению, в том числе предполагаемых соучастников. Испанские следователи не исключили политических мотивов убийства Андрея Портнова.