Antena 3: в Германии арестован подозреваемый в убийстве экс-советника Януковича

Германская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в убийстве Андрея Портнова, который в 2011–2014 годах был советником президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает испанский телеканал Antena 3. По данным Antena 3, арестованный мужчина — гражданин Украины.

Фото: Nacho Doce / Reuters

Андрея Портнова застрелили возле Американской школы в пригороде Мадрида в мае 2025 года. Тогда сообщалось, что испанские следователи не исключают политических мотивов его убийства.

Андрей Портнов в 2010 году занял пост заместителя главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче. В феврале 2014 года, после смены власти в стране и бегства Виктора Януковича, он также покинул Украину. Господин Портнов окончательно покинул страну в 2022 году. ЕС и Канада в 2014 году ввели против него санкции. Его имя есть в списке украинского сайта «Миротворец», где его обвиняют в «измене Родине».

Яна Рождественская