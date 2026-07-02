FONBET вновь стал партнером марафона «Белые ночи»
Компания FONBET в рамках своей благотворительной программы «ДоброFON» вновь поддержит развитие массового спорта в России. На марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге букмекер проведет совместную акцию с фондом «Важные люди».
На «Газпром Арене» будет размещен стенд ДоброFON. 3 и 4 июля любой желающий сможет пробежать дистанцию на интерактивной беговой дорожке. Каждый метр будет конвертирован в пожертвование в фонд, помогающий детям с нервно-мышечными заболеваниями.
Также для зрителей организуют «Станцию первых» — комфортную трибуну в финишном городке петербургского марафона. За ходом марафона можно будет следить в прямом эфире на больших телеэкранах.
Марафон «Белые ночи», проходящий в международном статусе, в этом году отмечает 35-летие. 4 июля в 22:00 тысячи участников стартуют от «Газпром Арены», чтобы преодолеть 10 или 42,2 км. Ночной формат забега позволяет бегунам избежать летней жары и показать высокие результаты. Маршрут пролегает через главные достопримечательности Санкт-Петербурга — Казанский собор, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Дворцовую площадь.
Благотворительная программа «ДоброFON» компании FONBET активно поддерживает массовый спорт и социальные проекты по всей России. Так, в 2024 году компания была партнером «Гонки героев» и Московского марафона, перечислив 4 млн рублей на благотворительные цели. В 2025 году она стала партнером забега «Белые ночи».
«ДоброFON» также поддерживает адаптивный спорт, направленный на развитие инклюзивных площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов СВО. В рамках этой деятельности компания сотрудничает с Паралимпийским комитетом России и организует различные соревнования и фестивали, такие как Международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс».
Пожертвования в рамках благотворительных акций «ДоброFON» часто направляются в фонды, которые помогают детям с нервно-мышечными заболеваниями, что было продемонстрировано на «Казанском марафоне», где более 100 тыс. рублей собрано благодаря участникам и зрителям. Управляющий акционер FONBET Валентин Голованов подчеркивает, что развитие массового и доступного спорта является ключевым направлением деятельности компании, а социальные инициативы постоянно расширяются. Он также отметил, что в 2024 году вложения в социальное направление составили более 1,5 млрд рублей, и в 2025 году планируется удвоить эту сумму.
Проект «ДоброFON» известен не только в беговых мероприятиях: он объединяет инициативы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России под общим названием «Давай вместе на Доброматч». На этих мероприятиях проводятся розыгрыши, продаётся мерч, а также собираются пожертвования в фирменных зонах «ДоброFON» у стадионов.