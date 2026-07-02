FONBET вновь стал партнером марафона «Белые ночи»

Компания FONBET в рамках своей благотворительной программы «ДоброFON» вновь поддержит развитие массового спорта в России. На марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге букмекер проведет совместную акцию с фондом «Важные люди».

На «Газпром Арене» будет размещен стенд ДоброFON. 3 и 4 июля любой желающий сможет пробежать дистанцию на интерактивной беговой дорожке. Каждый метр будет конвертирован в пожертвование в фонд, помогающий детям с нервно-мышечными заболеваниями.

Также для зрителей организуют «Станцию первых» — комфортную трибуну в финишном городке петербургского марафона. За ходом марафона можно будет следить в прямом эфире на больших телеэкранах.

Марафон «Белые ночи», проходящий в международном статусе, в этом году отмечает 35-летие. 4 июля в 22:00 тысячи участников стартуют от «Газпром Арены», чтобы преодолеть 10 или 42,2 км. Ночной формат забега позволяет бегунам избежать летней жары и показать высокие результаты. Маршрут пролегает через главные достопримечательности Санкт-Петербурга — Казанский собор, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Дворцовую площадь.

Арнольд Кабанов