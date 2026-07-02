Бизнес распознает сигналы

В ЦБ «фанатов высоких ставок» нет, но стоит обратить внимание на темпы роста цен и дефицит бюджета. Так глава Банка России Эльвира Набиуллина 1 июля ответила на критику о так называемом переохлаждении экономики. Не все представители бизнеса с ней согласны. В частности, Набиуллина высказалась против «экспериментов» со снижением ключевой ставки при высокой инфляции. При этом бизнесмены, с которыми поговорил “Ъ FM”, все же надеются увидеть однозначное число от ЦБ. Прошлогодние прогнозы на 2026-й, например, еще предполагали среднегодовое значение ключевой ставки в 12%. И снижение до 7,5% в 2027-м. Но прогноз уже пересматривался. И, по выражению регулятора, траектория ставки сместится еще вверх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

К чему следует готовиться? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с предпринимателями:

Руководитель сети языковых школ Allada School Дмитрий Орлов: «После того как мы попали на НДС, нам пришлось привлекать кредитные средства, но не на развитие, а фактически на выживание. С 2025 года ставка снизилась на несколько процентных пунктов, поэтому мы рефинансировались, но нельзя сказать, что это существенно улучшило ситуацию. Даже если ставка будет постепенно снижаться дальше, пусть на четверть, мы, скорее всего, выживем. Но о развитии речи не идет: за последние два года мы сократили штат примерно на 25%, и оптимизация затронула буквально все процессы, вплоть до уборщиц». Гендиректор оператора фудхоллов Market Liner Максим Гуржий: «Давно уже приспособились, но однозначно, что доступные денежные средства необходимы для развития бизнеса. Конечно, такая потребность есть, но, по крайней мере, у нас снижение ключевой ставки расширению нашего бизнеса и сектора не способствует — мы к этому уже привыкли. Я думаю, комфортным уровнем была бы ставка в районе 10-11%. Но достигать ее нужно последовательно и мягко, без резких движений». Председатель Совета директоров холдинга группы «Мегаполис» Константин Кузин: «Инвестиций ноль. Я думаю, так не только в наших компаниях, но и в целом по стране. Под такие заемные деньги и при таких депозитных ставках инвестировать может разве что очень осторожный игрок. Я не разделяю политику Центробанка и финансовых властей. Сейчас, по оценкам, около 65% предприятий являются убыточными. Кредиты фактически нужны только для спасения бизнеса — это краткосрочная "таблетка", а не инструмент развития. Курс доллара, на мой взгляд, должен быть более реальным, а не искусственно удерживаемым — в диапазоне 90-100 руб. Это в свою очередь дает дополнительные возможности и усиливает конкуренцию за наш рынок со стороны как партнеров, так и не только партнеров».

На прошлом заседании ЦБ снизил ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов — до 14,25%. На этом фоне, по последним данным Росстата, темпы годовой инфляции дошли до психологической отметки в 6%. Потребительские цены за неделю выросли на 0,22%. Бензин среди прочего в России подорожал более чем на 1,5%. Например, в Севастополе литр бензина стоит уже без малого 200 руб. В Крыму топливо отпускают в среднем по 185-200 руб. Можно однозначно говорить, что цены на топливо уже переносятся на остальные продукты, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец:

«Рост цен на топливо остается высоким: ранее 2,5–3% по бензину и дизелю, сейчас 1,6-2,2%. Это все еще быстрый рост, который дает вторичные эффекты в других сегментах — в том числе в продовольствии и непродовольственных товарах. При этом ситуация пока не критическая, но требует наблюдения, особенно с учетом возможного влияния ослабления рубля. Банк России отмечает, что на топливный шок можно реагировать, если усиливаются вторичные эффекты.

Более благоприятный сценарий предполагает стабилизацию предложения и восстановительные работы к октябрю–ноябрю. В этом случае влияние на инфляцию может составить около 1,5-2 п.п., с возможным улучшением динамики к концу года и снижением инфляции ниже 7%. Негативный сценарий — дальнейший рост цен и новые перебои с поставками».

Банк России сохраняет базовую цель по инфляции вблизи 4%. По итогам 2026 года регулятор пока ожидает годовые значения в диапазоне 4,5-5,5%. Следующее заседание Совета директоров ЦБ намечено на 24 июля.