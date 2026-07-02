Азербайджан готов участвовать в военных операциях ООН и НАТО
Азербайджан изучает возможности участия военнослужащих страны в различных операциях ООН и НАТО. Об этом заявил министр обороны Закир Гасанов в предисловии к докладу о миротворческих миссиях азербайджанских вооруженных сил.
«Турбулентные геополитические процессы и конфликты в различных регионах показывают, что роль миротворцев возрастает. Азербайджан как член мирового сообщества и ООН поддерживает все инициативы по сохранению мира и глобальной безопасности»,— подчеркнул господин Гасанов (цитата по Report).
Министр отметил, что с 1999 года более 3 тыс. военнослужащих азербайджанской армии участвовали в миротворческих операциях в разных регионах мира. По его словам, деятельность миротворцев Азербайджана неизменно получала высокую оценку командования, различных стран и международных организаций. Сейчас азербайджанские военнослужащие выполняют миротворческую миссию в Южном Судане.
В ноябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал переход армии страны на стандарты НАТО, одновременно будет продолжен процесс модернизации вооруженных сил. Азербайджан сотрудничает с НАТО с 1994 года — при присоединении к программе альянса «Партнерство ради мира», которая нацелена на страны Восточной Европы и бывшего СССР.
В ноябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе армии страны на стандарты НАТО, что было частью продолжающегося процесса модернизации вооруженных сил. Азербайджан сотрудничает с НАТО с 1994 года, присоединившись к программе «Партнерство ради мира», ориентированной на страны Восточной Европы и бывшего СССР. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Баку поблагодарил Азербайджан за вклад в операции и миссии альянса в Косово и Афганистане, а также за гуманитарную помощь Украине.
Тем не менее, Азербайджан сохраняет внеблоковый статус и не заявлял о намерениях вступить в НАТО в долгосрочной перспективе. Отношения с альянсом имеют четко очерченные границы взаимодействия. В свою очередь, МИД РФ предупреждал Баку и Ереван о рисках углубления сотрудничества с НАТО, заявляя, что это может привести к росту военной напряженности и конфронтации в регионе Южного Кавказа. Российский МИД считает, что любые действия НАТО в регионе направлены не на укрепление безопасности, а на создание зоны нестабильности.