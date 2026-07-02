Азербайджан готов участвовать в военных операциях ООН и НАТО

Азербайджан изучает возможности участия военнослужащих страны в различных операциях ООН и НАТО. Об этом заявил министр обороны Закир Гасанов в предисловии к докладу о миротворческих миссиях азербайджанских вооруженных сил.

«Турбулентные геополитические процессы и конфликты в различных регионах показывают, что роль миротворцев возрастает. Азербайджан как член мирового сообщества и ООН поддерживает все инициативы по сохранению мира и глобальной безопасности»,— подчеркнул господин Гасанов (цитата по Report).

Министр отметил, что с 1999 года более 3 тыс. военнослужащих азербайджанской армии участвовали в миротворческих операциях в разных регионах мира. По его словам, деятельность миротворцев Азербайджана неизменно получала высокую оценку командования, различных стран и международных организаций. Сейчас азербайджанские военнослужащие выполняют миротворческую миссию в Южном Судане.

В ноябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал переход армии страны на стандарты НАТО, одновременно будет продолжен процесс модернизации вооруженных сил. Азербайджан сотрудничает с НАТО с 1994 года — при присоединении к программе альянса «Партнерство ради мира», которая нацелена на страны Восточной Европы и бывшего СССР.