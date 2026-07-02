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Губернатор поручил томскому УФАС пресечь «вопиющие случаи» спекуляции топливом

Томские компании сталкиваются со случаями отказа контрагентов поставлять топливо. Это следует из сообщения губернатора Владимира Мазура по итогам состоявшегося 2 июля областного совещания по ситуации на рынке ГСМ.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Региональному УФАС — проверить законность отказа поставщиков от предоставления законтрактованных объемов. Такие случаи уже известны в агропромышленном комплексе, и антимонопольная служба должна вынести законное решение»,— дал поручение глава региона. Кроме того, по его словам, УФАС должна разобраться с ценообразованием на топливо, «особенно — в северных районах, где наиболее вопиющие случаи спекуляций».

Главы муниципалитетов, в свою очередь, должны «оптимизировать» работу спецтранспорта, не задействованного в жизнеобеспечении.

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе томские власти признали факты дефицита топлива на заправках в четырех районах — Колпашевском, Асиновском, Зырянском и Тегульдетском.

Валерий Лавский

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