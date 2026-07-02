Набиуллина признала сложности на российском фондовом рынке
Российский фондовый рынок переживает сложности, но проблем, требующих экстренного вмешательства, Центробанк сейчас не видит. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора.
Среди факторов влияния на фондовый рынок госпожа Набиуллина назвала геополитику и коррекцию ожиданий по траектории ключевой ставки. Динамика на российском рынке ценных бумаг ускорилась после решения регулятора снизить ставку с 14,5% до 14,25%.
«Ожидания по траектории ключевой ставки сместились чуть вверх. Но на это влияет и будущая оценка риск-премий, в том числе определенность и неопределенность бюджетной политики»,— пояснила глава ЦБ (цитата по агентству «Прайм»).
Отдельное внимание Эльвира Набиуллина обратила на бумаги нерезидентов. По ее словам, регулятор следит, чтобы те не выходили из внешнего контура, и не видит влияния несанкционированных обменов на российский рынок акций. Формулировку о том, что фондовый рынок «лежит в руинах», госпожа Набиуллина вообще исключила.
Индекс Московской биржи на прошлой неделе обновил минимум с февраля 2023 года. Акции «Газпрома» торговались на уровне кризисного 2008 года (ниже 100 руб. за штуку), а котировки «Роснефти» откатились к значениям октября 2022 года. Накануне индекс гособлигаций Мосбиржи (RGBI) опустился ниже 113 пунктов впервые за девять месяцев.
Сложности на российском фондовом рынке, о которых заявила Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, могут быть обусловлены несколькими факторами. Так, по мнению стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, основное влияние на котировки акций оказывают геополитическая ситуация и политика Центробанка. Высокая геополитическая напряженность и неопределенность значительно давят на российские финансовые рынки, влияя на показатели Мосбиржи.
Геополитика также влияет на настроения инвесторов, при этом решения Банка России по ключевой ставке также являются одним из важнейших факторов. Динамика на рынке ценных бумаг уже ускорилась после решения ЦБ снизить ставку. В прошлую полноценную рабочую неделю июня индекс Мосбиржи показал рекордное снижение за восемь месяцев, потеряв почти 6%.
Эльвира Набиуллина ранее уже заявляла, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно, поскольку ЦБ будет снижать ставку только при устойчивом снижении темпов роста цен. В целом, по словам главы Центробанка, траектория ставки будет такой, какая необходима для возвращения инфляции к цели.
В условиях высокой волатильности рынка Центробанк наблюдает возросшую ценовую чувствительность к объему и качеству сделок, особенно в низколиквидных акциях. Это связано с тем, что доля российских физических лиц на рынке стала выше. Регулятор мониторит ситуацию и планирует принять дополнительные меры.