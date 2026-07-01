Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 113 пунктов впервые за девять месяцев

Индекс гособлигаций Московской биржи (MOEX: MOEX) (Russian Government Bond Index, RGBI) на торгах в 16:26 снижался на 0,9% и составлял 112,89 пункта. Последний раз индикатор опускался ниже 113 пунктов девять месяцев назад. Индекс Мосбиржи при этом стабильно торгуется выше 2300 пунктов.

RGBI, или индекс гособлигаций, — основной индикатор рынка российского госдолга. Он включает ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (сроком возврата инвестиций) более года. Рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.

Так RGBI реагирует на заявления Банка России по ключевой ставке. После заседания 19 июня показатель снизили с 14,5% до 14,25%, из-за чего на российском рынке ценных бумаг началась динамика. В сегодняшнем резюме регулятор спрогнозировал более долгий период высокой ставки.