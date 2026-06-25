Индекс Мосбиржи обновил минимум с февраля 2023 года

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) на торгах 25 июня в моменте упал до 2224,42 пункта — минимума с конца февраля 2023 года. К 15:03 индикатор продолжил падение до отметки 2223,34 пункта.

Лидерами роста на российском рынке стали акции «Позитива» (+1,91%), ЛУКОЙЛа (+1,39%) и «Газпрома» (+0,83%). Наибольшее снижение продемонстрировали бумаги БСП (-6%), АФК «Системы» (-5,6%) и НЛМК (-5,35%).

Цикл падения индекса Мосбиржи начался еще на прошлой неделе. Так российский рынок отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке (снижение с 14,5% до 14,25%) и общую геополитическую обстановку.

Подробности — в материале «Ъ» «Жесткая просадка».