МВД сообщило о фейковых предупреждениях об атаке БПЛА

Мошенники разработали схему с фейковыми предупреждениями об атаке БПЛА через систему «Радар РФ». Об этом рассказали в управлении по борьбе киберпреступностью МВД.

По данным полиции, злоумышленники создают сайты, якобы демонстрирующие данные об атаках БПЛА и ближайших укрытиях. Эти сайты имитируют систему оповещения под названием «Радар РФ». Под предлогом подключения уведомлений предлагается ввести 6-значный код. После этого жертву оповещают о взломе личного кабинета «госсервиса» и просят позвонить на «выделенную линию поддержки».

«Собеседники используют привычные сценарии: сообщают о финансировании запрещенных организаций, необходимости срочно защитить сбережения или выполнить другие "проверочные" действия»,— предупредили в МВД (цитата по «Интерфаксу»).

МВД регулярно предупреждает россиян о новых мошеннических схемах. В частности, в полиции рассказывали, что преступники стали использовать поддельные уведомления от администрации Telegram для кражи аккаунтов пользователей, а также рассылать фейковые письма о скрытых подписках.