Европейский суд подтвердил штраф Google на €4,1 млрд

Европейский суд подтвердил правомерность наложенного на компанию Google штрафа в €4,1 млрд. Штраф назначен за злоупотребление доминирующим положением на рынке — принуждение производителей смартфонов на базе ее операционной системы Android предустанавливать сервисы и приложения Google, в том числе браузер Chrome, поисковик Google и магазин приложений Google Play.

Еврокомиссия назначила компании штраф еще в 2018 году — тогда его сумма составила €4,3 млрд. Google в 2022 году добилась уменьшения размера штрафа до €4,1 млрд, а потом судилась, пытаясь оспорить решение Еврокомиссии. Высший суд Евросоюза отклонил апелляцию, так что Google придется выплатить эту сумму. По подсчетам Reuters, за последнее десятилетие корпорация накопила не выплаченные в ЕС штрафы на общую сумму около €11 млрд.

1 июля шведский суд постановил, что Google должна выплатить шведскому финтех-сервису Klarna компенсацию в $1,5 млрд за нарушение антимонопольных правил и оказание предпочтения собственным сервисам.

Яна Рождественская