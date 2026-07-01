В Швеции Google оштрафовали на $1,5 млрд в пользу сервиса Klarna

Шведский суд постановил, что американская корпорация Google должна выплатить шведскому финтех-сервису Klarna компенсацию в 14,3 млрд крон ($1,5 млрд). Об этом сообщает Reuters.

Суд счел, что Google нарушила антимонопольное законодательство и теперь должна возместить Klarna недополученную им прибыль. Это крупнейшая сумма, когда-либо назначенная шведским судом по антимонопольным делам. В Google заявили, что не согласны с решением суда и рассматривают свои дальнейшие действия.

В центре иска Klarna к Google находился сервис сравнения цен PriceRunner, запущенный шведской компанией. По мнению Klarna, американская корпорация в поисковой выдаче отдавала предпочтение собственным сервисам такого рода, что вело к потере прибыли PriceRunner. Суд согласился с этим, однако назначил меньшую компенсацию. Изначально шведская компания требовала $8 млрд.

В ЕС Google неоднократно признавали виновной в нарушении антимонопольных норм в связи с предпочтением собственных платформ другим. В частности, речь шла о сервисах по размещению цифровой рекламы и, как и в случае Швеции, сервисах сравнения цен.

Яна Рождественская