В Швеции Google оштрафовали на $1,5 млрд в пользу сервиса Klarna
Шведский суд постановил, что американская корпорация Google должна выплатить шведскому финтех-сервису Klarna компенсацию в 14,3 млрд крон ($1,5 млрд). Об этом сообщает Reuters.
Суд счел, что Google нарушила антимонопольное законодательство и теперь должна возместить Klarna недополученную им прибыль. Это крупнейшая сумма, когда-либо назначенная шведским судом по антимонопольным делам. В Google заявили, что не согласны с решением суда и рассматривают свои дальнейшие действия.
В центре иска Klarna к Google находился сервис сравнения цен PriceRunner, запущенный шведской компанией. По мнению Klarna, американская корпорация в поисковой выдаче отдавала предпочтение собственным сервисам такого рода, что вело к потере прибыли PriceRunner. Суд согласился с этим, однако назначил меньшую компенсацию. Изначально шведская компания требовала $8 млрд.
В ЕС Google неоднократно признавали виновной в нарушении антимонопольных норм в связи с предпочтением собственных платформ другим. В частности, речь шла о сервисах по размещению цифровой рекламы и, как и в случае Швеции, сервисах сравнения цен.
Решение шведского суда является частью более широкой тенденции по всему миру, где Google неоднократно становился объектом антимонопольных расследований и штрафов. Например, ЕС, который уже не раз штрафовал Google за нарушение антимонопольного законодательства, планирует вводить санкции, вплоть до запрета работы компании на своей территории. В сентябре 2025 года антимонопольный орган Евросоюза оштрафовал Google на €2,95 млрд за антиконкурентную практику в сфере рекламного бизнеса, отдавая предпочтение собственным сервисам цифровой рекламы в ущерб конкурентам. Тогдашний президент США Дональд Трамп пригрозил принять ответные меры на это решение, чтобы «нейтрализовать несправедливые штрафы».
В декабре 2023 года Google выплатила $700 млн властям США из-за нарушения антимонопольного законодательства. В рамках этого урегулирования разработчикам приложений разрешили взимать платежи с пользователей в обход платежной системы Google, а на устройства на базе Android стало возможно устанавливать сторонние магазины приложений. Кроме того, Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование в отношении Google из-за использования чужого контента при разработке моделей искусственного интеллекта (ИИ), включая проверку того, не навязывает ли Google издателям и создателям контента несправедливые правила, и выплачивает ли справедливую компенсацию.