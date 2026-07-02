В Ростовской области обсуждают строительство первого сахарного завода

В Ростовской области идут коммерческие переговоры с потенциальным соинвестором для реализации проекта первого в регионе сахарного завода. Проектом занимается «Росагролизинг». Об этом на конференции в «Интерфаксе» сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.

По словам господина Господарева, сейчас он не может раскрыть личность соинвестора, однако выразил надежду, что уже в 2027 году может начаться воплощение проекта в жизнь.

Ранее стало известно, что власти Ростовской области включили строительство сахарного завода в Целинском районе в перечень коробочных предложений для потенциальных инвесторов. Документация по проекту уже готова, что значительно сокращает время ожидания запуска проекта. Стоимость завершения строительства объекта на конец 2025 года составляла 16,7 млрд руб.

Мария Хоперская