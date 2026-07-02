В Ростовской области обсуждают строительство первого сахарного завода
В Ростовской области идут коммерческие переговоры с потенциальным соинвестором для реализации проекта первого в регионе сахарного завода. Проектом занимается «Росагролизинг». Об этом на конференции в «Интерфаксе» сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.
По словам господина Господарева, сейчас он не может раскрыть личность соинвестора, однако выразил надежду, что уже в 2027 году может начаться воплощение проекта в жизнь.
Ранее стало известно, что власти Ростовской области включили строительство сахарного завода в Целинском районе в перечень коробочных предложений для потенциальных инвесторов. Документация по проекту уже готова, что значительно сокращает время ожидания запуска проекта. Стоимость завершения строительства объекта на конец 2025 года составляла 16,7 млрд руб.