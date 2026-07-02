В Германии украли памятник Пушкину

В немецком городе Хемер украли памятник поэту Александру Пушкину. Об этом 1 июля сообщило посольство России в Германии. Кто украл памятник, неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Пушкину в городе Хемер

Фото: Polizie Stadt Hemer / Посольство РФ в Германии Памятник Пушкину в городе Хемер

Фото: Polizie Stadt Hemer / Посольство РФ в Германии

Бронзовая фигура высотой почти 1,8 м была создана скульптором Григорием Потоцким. Она была подарком Хемеру от его российского города-побратима Щелково. Памятник открыли 24 сентября 1994 года «как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии».

Российские дипломаты находятся в контакте с властями Хемера и немецкими правоохранительными органами. «Выражаем надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника А. С. Пушкину на прежнее место»,— отметили в посольстве.

По данным Генконсульства России в Бонне, дипломаты прибыли на место кражи памятника. Во время осмотра выявлен значительный ущерб скульптурному комплексу, уточнили в ведомстве. От памятника осталась только опора и стальная конструкция, удерживавшая фигуру поэта.

В январе 2024 года во Франции задержали преступников, занимавшихся похищением из библиотек европейских городов прижизненных изданий Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Пострадали библиотеки Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии. На место украденных книг клали копии: подделки были достаточно качественными, чтобы библиотекари долго не замечали подмены. Шестеро граждан Грузии, обвиняемых в хищениях, получили от полутора лет условно до семи лет лишения свободы.

Подробности — в материале «Ъ» «"Операция Пушкин" завершилась приговором».