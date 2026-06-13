«Операция Пушкин» завершилась приговором

Парижский уголовный суд поздним вечером 12 июня вынес приговор по одному из самых необычных дел последних лет — серии краж редких русских книг из крупнейших библиотек Франции. Как сообщает AFP, шесть граждан Грузии, обвиняемых в хищении прижизненных изданий Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Евгения Баратынского, получили от полутора лет условно до семи лет лишения свободы.

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Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Парижский уголовный суд

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Самое суровое наказание — семь лет тюрьмы с сохранением меры пресечения — получил Михаил Замтарадзе, ранее уже осужденный в Литве за аналогичное преступление. После отбытия наказания ему пожизненно запрещен въезд во Францию. Его предполагаемый сообщник Бека Цирекидзе, переданный французским властям из Эстонии, приговорен к четырем годам заключения. Еще двое фигурантов были осуждены заочно: они находятся в Грузии, которая не выдает своих граждан. Французский суд назначил им по шесть лет тюрьмы и выдал международные ордеры на арест.

Прокуратура назвала происшедшее «настоящей кражей сокровищ» — тщательно подготовленной, циничной и организованной операцией. В 2023 году злоумышленники под видом исследователей и читателей приходили в Национальную библиотеку Франции, библиотеку Высшей нормальной школы в Лионе и библиотеку языков и цивилизаций BULAC в Париже. Они заказывали редкие издания, фотографировали их, измеряли, изучали переплеты и бумагу, а затем возвращались и подменяли оригиналы искусно изготовленными копиями. Подмена долгое время оставалась незамеченной.

Из Национальной библиотеки Франции исчезли шесть редких изданий Пушкина, два тома Лермонтова и одно издание Баратынского. Ущерб только по этим эпизодам был оценен в €770 тыс.

История получила название «Операция Пушкин». Однако довольно быстро стало ясно, что речь идет не о единичной краже, а о международной сети. Похожие исчезновения русских книг были зафиксированы в Германии, Швейцарии, Чехии, странах Балтии и еще ряде европейских государств. По данным следствия, всего из библиотек примерно десяти стран исчезло около 170 редких русских изданий XIX века общей стоимостью несколько миллионов евро. Для расследования была создана совместная группа при участии Европола.

Эта история уже привлекала внимание в России. Еще в 2024 году “Ъ” писал о том, как французские библиотекари обнаружили исчезновение редких изданий Пушкина и как следствие пыталось выяснить судьбу книг, которые, по версии правоохранительных органов, могли оказаться у российских коллекционеров. В суде приводились сведения о том, что на одном из российских аукционов появилось второе издание поэмы «Кавказский пленник», совпадавшее с экземпляром, пропавшим из Парижа. Владелец аукциона утверждал, что книга была приобретена законно и задолго до кражи.

На процессе обсуждалась и другая версия — о возможной связи похитителей с организованной преступной сетью, специализировавшейся именно на русской литературе XIX века.

Однако прямых доказательств существования заказчика представлено не было. Впору вспомнить роман 2017 года Владимира Сорокина «Манарага», переведенный и даже отмеченный литературными премиями во Франции. Там редчайшие книги из музеев и библиотек используются для приготовления трапез в литературном духе, специалисты book'n'grill жарят мясо над горящими страницами оригиналов, а главный герой книги как раз специализируется на похищенной русской классике.

Алексей Тарханов, Париж