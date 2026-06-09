Воры споткнулись о Пушкина

Сегодня, 9 июня, в Париже начинается процесс по делу семи выходцев из Грузии, обвиняемых в организации масштабной сети хищений редчайших изданий Александра Пушкина и других классиков русской литературы из библиотек Европы. Им может грозить до десяти лет лишения свободы. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Из семи обвиняемых на скамье подсудимых оказались лишь пятеро. Один из обвиняемых под стражей, двое находятся под судебным контролем, двое уже отбывают наказание в Эстонии и Литве, а в отношении двух других выданы национальные, европейские и международные ордера на арест. Их будут судить заочно. Всем им вменяются в вину кража культурных ценностей и участие в преступном сообществе.

Следователи считают, что эта группа злоумышленников стояла за серией краж, совершенных в 2022–2023 годах в библиотеках Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Из одной только библиотеки Варшавского университета пропало 79 книг. 17 изданий Пушкина и Гоголя были похищены в Латвийской национальной библиотеке. Еще восемь книг исчезли из библиотеки Тартуского университета в Эстонии. Затем злоумышленники занялись Западной Европой.

Кражи были зафиксированы в Женеве, а осенью 2023 года сотрудники Национальной библиотеки Франции в Париже обнаружили, что несколько первоизданий Пушкина, Лермонтова и Баратынского исчезли. На их месте лежали копии. Бумага была искусственно состарена, переплеты воспроизведены почти безупречно. Подделки были не идеальными, но достаточно качественными, чтобы библиотекари долго не замечали подмены.

Одну из краж в Париже предотвратила заведующая фондом русской книги в Университетской библиотеке языков и цивилизаций (BULAC) Аглая Ашешова. Она вовремя подняла тревогу, и редкие экземпляры не были выданы на руки подозрительным посетителям. В результате воры попытались ночью взломать витрины библиотеки, но лишь оставили следы, которые помогли следователям их изобличить.

8 ноября 2023 года предполагаемый организатор группы Михаил Замтарадзе был задержан в аэропорту Брюсселя по европейскому ордеру, выданному литовскими властями. Его подозревают в причастности к похищению 17 особо ценных книг Пушкина, Шевченко, Крылова и других авторов из библиотек Вильнюса. Ущерб по этому эпизоду оценивается почти в €440 тыс. Следователи также связывают его с крупной кражей в Национальной библиотеке Варшавы.

Другой фигурант дела, Валериан Ражоеви, задержанный 20 ноября 2023 года во Франции, сначала утверждал, что является букинистом из Тбилиси и приехал во Францию исключительно ради того, чтобы посмотреть на редкие издания Пушкина. Позже он изменил показания и заявил, что намеревался изготавливать копии старых книг для продажи на грузинском рынке. Именно Ражоеви появился 11 октября 2023 года в библиотеке Высшей нормальной школы Лиона. Не говоря по-французски, он пользовался помощью сестры, переводившей его по телефону. Назвавшись исследователем творчества Пушкина, он попросил предоставить ему издания произведений поэта, опубликованные до 1894 года.

Через несколько дней ему принесли 14 редчайших книг. Библиотекари позже вспоминали, что посетитель сфотографировал каждый том со всех сторон, измерил переплеты и обложки, сделал подробные записи и постоянно кому-то звонил. Спустя десять дней он повторил те же действия уже в Национальной библиотеке Франции. Подозрительное поведение привлекло внимание хранителя фондов. Вскоре обнаружилось исчезновение редких изданий Лермонтова, Пушкина и Баратынского, напечатанных в 1825–1828 годах.

Общая стоимость пропавших книг оценивалась в €650 тыс.

Полиция вышла на след мнимого литературоведа, при обыске в доме его сестры в Монбельяре были обнаружены искусственно состаренная бумага различных форматов и копии обложек старинных книг.

Среди подозреваемых и грузинский антиквар Бека Цирекидзе. Он под собственным именем посещал библиотеки Франции, Германии, Австрии и Литвы, а в Латвии и Словакии пользовался поддельными документами. Весной 2022 года он в течение десяти дней работал в библиотеке Тартуского университета, представляясь украинским беженцем. Там были похищены восемь редких изданий Гоголя и Пушкина, замененных копиями. В ноябре 2022 года Цирекидзе был арестован в Риге, затем экстрадирован в Эстонию и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за организованные кражи культурных ценностей.

Особый интерес вызвали показания Михаила Замтарадзе на процессе в Литве в 2025 году. Он заявил, что операцию якобы финансировал московский торговец редкими книгами, специализирующийся на антикварных изданиях.

Следователи обнаружили банковские переводы и переписку, в которой обсуждались редкие книги, найденные в европейских библиотеках. В материалах дела фигурирует также один из московских аукционных домов.

Судебное разбирательство в Париже продлится до 12 июня. Формально речь идет о деятельности международной преступной группы, специализировавшейся на кражах культурных ценностей. Но разбирательство уже вышло за рамки обычного уголовного процесса. Суду предстоит ответить на вопрос, была ли серия краж инициативой криминальных торговцев антиквариатом или, как предполагают в местных СМИ, частью целенаправленной кампании по возвращению в Россию символов национального культурного наследия. Впрочем, каких-либо подтверждений этой версии не приводится.

Алексей Тарханов