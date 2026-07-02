Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Люди всегда стремились выглядеть лучше и применяли самые разные средства — от молочных ванн и меда в Древнем Египте, хаммамов на Ближнем Востоке до травяных отваров в Китае. Но теперь всему дают новые названия. Интернет-тренд на активное улучшение внешности получил название looksmaxxing — люди стараются сделать себя визуально привлекательнее с помощью ухода, спорта, косметических процедур. Иногда дело доходит до экстремальных практик и пластических операций.

Примечательно, что термин особенно популярен среди молодых мужчин, стремящихся выглядеть максимально выгодно в соцсетях. Стоит ли говорить, что средства для снижения веса вроде Ozempic совсем недавно казались сенсационным средством, а иногда и шокирующим вмешательством в природу. И вот шок прошел — уколы для похудения стали привычной частью повестки.

На этом фоне растет категория соответствующих косметических средств. Бренды расширяют линейки за счет лосьонов, масел, мистов и средств для душа. В Euromonitor ожидают, что массовый сегмент вырастет к 2030 году на 5,3% — до $24,2 млрд. К тому же Vogue Business пишет, что уход за телом все чаще воспринимается не как базовый товар, а как люкс, сопоставимый по статусу с уходом за лицом. Именно этот сегмент, по прогнозам аналитиков, должен вырасти на 7,1% до $27,8 млрд к 2030 году.

В мире рынок средств по уходу за лицом растет примерно на 4–6% в год, и такие темпы потребовали времени. В начале 2010-х косметический рынок переживал глобальный подъем, после 2020 года популярнее стали домашние бьюти-рутины, развивался e-commerce. В России новый виток пришелся на момент ухода части иностранных брендов. Теперь стремление людей иметь тело мечты и показывать его в соцсетях, видимо, создает отдельный инвестиционный сегмент. Потребитель покупает уже не «просто крем для тела», а часть более широкой эстетики ухода и самопрезентации.

Яна Лубнина