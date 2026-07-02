Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Atelier des Lumieres Фото: Atelier des Lumieres

Я с сомнением отношусь к столь популярным ныне так называемым иммерсивным художественным проектам — всем этим ожившим полотнам. Их появление объяснимо: у нас немного работ того же Ван Гога или Дали, которые особенно популярны у иммерсивщиков. И с выставками этих художников дела обстоят туго, тем более после пандемии и начала глобального конфликта с Европой. А вот почему иммерсивную экспозицию Ван Гога открывают французы в Atelier des Lumieres в пространстве бывшей чугунолитейной мастерской в 11-м округе Парижа?

Как пишут коллеги, «благодаря масштабным проекциям и захватывающему саундтреку цифровой сценографии» она служит очень доступным входом во вселенную Винсента Ван Гога — как для широкой публики, так и для опытных ценителей. Как это будет выглядеть в Париже? Работы проецируются на стены, полы и металлические конструкции бывшего литейного цеха, превращая все пространство в объем движущихся изображений. Интерактив построен вокруг последовательности тематических эпизодов продолжительностью около 50 минут, демонстрируемых в циклическом режиме.

Картины оживают, фрагментируются, увеличиваются и синхронизируются со специально написанным саундтреком. Посетители свободно перемещаются, выбирая удобную точку обзора, что усиливает как созерцательный, так и игровой эффект. Картина воссоздается в виде оживших изображений: звезды кружатся, поля колышутся, мазки кисти словно разворачиваются перед глазами, делая энергию стиля Ван Гога почти осязаемой. Музыка, специально подобранная или сочиненная для этого случая, сопровождает изменения ритма и визуальной атмосферы.

Звуковые крещендо отвечают на водоворот ночного неба, более сдержанные фрагменты подчеркивают меланхолию портретов или тишину интерьерных сцен — мультисенсорный подход. За почти полвека работы Ван Гога выставлялись на публичных аукционах 581 раз. Они занимают 17-е место в топ-100 мирового рейтинга самых продаваемых художников на аукционах 2025 года.

Дмитрий Буткевич