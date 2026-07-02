Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Апельсины, киви, болгарский перец и черная смородина неожиданно попали в список продуктов для мозга. Новое исследование японских ученых показало: люди с более высоким уровнем витамина C в крови выглядят моложе и имеют больше серого вещества, которое отвечает за память, мышление и обработку информации. Это не доказывает, что витамин C защищает от деменции или заменяет тренировки для мозга. Возможно, такие люди просто в целом ведут более здоровый образ жизни. Однако важная роль витамина C сомнений не вызывает.

Интерес к аскорбиновой кислоте возник еще в 1970-х, когда лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг рекомендовал высокие дозы витамина C для профилактики простуды. Научного подтверждения эта теория не получила, но сегодня исследователи все чаще говорят о возможной пользе витамина C не только для иммунитета, но и для здоровья мозга. Если эта гипотеза подтвердится, одним из самых доступных способов поддержать здоровое старение может оказаться обычный рацион, богатый фруктами и овощами.

Анна Кулецкая