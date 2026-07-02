ФАС раскрыла подробности антимонопольного дела уральской «Клиники сердца»

Руководитель Уральского института кардиологии предоставлял беспроцентные займы ООО «Клиника сердца», в том числе для приобретения томографа, рассказала начальник отдела по борьбе с картелями УФАС по Свердловской области Ольга Смирнова. Ранее региональное УФАС заявило о нарушении антимонопольного законодательства в работе клиники и института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам госпожи Смирновой, Уральским институтом кардиологии не предпринимались меры по закупке оборудования по тарифам ОМС, а привлекал третьи лица к оказанию услуг. Она отметила, что отношения между учреждением и обществом свидетельствовали о взаимовыгодном сотрудничестве и не отвечали существу предпринимательской деятельности. Были общие сотрудники в институте и клинике, кроме того, руководитель предоставлял беспроцентные займы «Клинике сердца», в том числе и для приобретения одного из томографов.

«В целом работа по ОМС была более доступной и менее расходной для бюджета. В данном случае цены формировались на основании коммерческих предложений крупных московских медицинских центров, что повлияло на завышение цены и получение сверхприбыли в результате реализации антиконкурентного соглашения. Согласно выводам управления, только за последние три года исполнения таких контрактов общество получило доход в размере 85 млн руб.»,— рассказала госпожа Смирнова.

В феврале в отношении одного из руководителей Уральского института кардиологии возбудили дело о мошенничестве. Следствие утверждает, что он помогал ООО «Клиника сердца» выигрывать контракты на проведение медицинских исследований.

В марте стало известно, что «Клиника сердца» переезжает из помещений Уральского института кардиологии. Это произошло после того, как руководство института сменилось и пост главного врача покинул Ян Габинский, который находился там с 1985 года.