Регулярному чемпиону подобрали олимпийского

Самый известный российский супертяжеловес Мурат Гассиев первый бой в ранге регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) проведет в июле в Москве. А его соперником в нем станет Тони Йока. Десять лет назад француз выиграл олимпийское золото, после которого ему прочили блестящую профессиональную карьеру. Но в ней у боксера возникли сложности.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О том, что Мурат Гассиев и Тони Йока встретятся 11 июля в Москве, сообщили L’Equipe и Sky Sports. Промоутер Гассиева Ал Сиеста подтвердил «Матч ТВ» факт переговоров о бое, отметив, что они находятся в «активной фазе». Поединок должен состояться в рамках очередного вечера профессионального бокса, организованного Международной боксерской ассоциацией (IBA).

Для 32-летнего Мурата Гассиева он станет первой защитой завоеванного в прошлом году титула регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации. Он является в организации вторым по значимости. Первым, чемпионским без каких-либо уточнений, как и званиями Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), владеет знаменитый украинец Александр Усик, считающийся безусловным лидером категории. Нынешний ранг Гассиева автоматически включает его в список претендентов на бой с Усиком, с которым россиянин уже однажды столкнулся.

Стремительный взлет тогда очень молодого Гассиева состоялся во второй половине прошлого десятилетия.

В то время он выступал в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). В 2016 году Гассиев неожиданно победил одного из лучших ее бойцов Дениса Лебедева, добыв пояс IBF, и был включен в состав участников так называемой суперсерии. Эти турниры для восьми боксеров по системе play-off устраивали в разных категориях, чтобы выявить лучшего среди лучших наиболее надежным способом. Гассиев вышел в финал, нокаутировав двух знаменитых тяжей — поляка Кшиштофа Влодарчика и кубинца Юниэля Дортикоса, а в решающем поединке с титулом абсолютного чемпиона на кону, состоявшемся в 2018 году, проиграл Усику, которого уже называли феноменом профессионального бокса.

Финалисты практически синхронно перешли в супертяжелый вес. Но дальше их дороги разошлись. Александр Усик быстро добился права драться с сильнейшими боксерами категории и, расправившись с самыми опасными среди них — британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, стал ее королем. А Мурат Гассиев ушел в тень, пересекаясь с противниками с не слишком звучными именами и потерпев поражение от шведа Отто Валлина, пока WBA не вспомнила о его недавней репутации элитного боксера и не назначила ему поединок за звание регулярного чемпиона против болгарского ветерана Кубрана Пулева, имеющего в послужном списке целый ряд выступлений на высочайшем уровне. Гассиев свой шанс в декабре прошлого года использовал с блеском, уложив Пулева на настил в шестом раунде прошедшего в Дубае боя чрезвычайно красивым апперкотом.

Следующим оппонентом Мурата Гассиева тоже будет персонаж примечательный и, в отличие от Пулева, находящийся в расцвете сил.

Тони Йока, которому 34 года, прославился в 2016 году, когда в Рио-де-Жанейро выиграл золото Олимпиады. Ему, как и всем олимпийским чемпионам, прочили отличную профессиональную карьеру, но с ней возникли сложности. Йока долго «разминался» на соперниках из «третьего эшелона», а столкнувшись в конце концов с соперниками из второго, умудрился на коротком отрезке с мая 2022 года по декабрь 2023-го потерпеть три поражения подряд — от конголезца Мартина Баколе, француза Карлоса Такама и бельгийца Риада Мерхи.

Пережив кризис, он снова принялся побеждать мало чем примечательных бойцов и дождался, судя по всему, подарка от WBA, которая, назначая его в оппоненты Гассиева, не обратила внимание на то, как низко котируется француз в различных независимых классификациях сильнейших супертяжей. В рейтинге BoxRec он, например, лишь 33-й, в то время российский чемпион располагается на пятой позиции.

Алексей Доспехов