Роспотребнадзор проверит информацию о заболевании в детсаду под Новосибирском

Управление Роспотребнадзора Новосибирской области проводит проверку по информации о заболевании детей энтеровирусной инфекцией в одном из детских садов города Оби. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проводится комплексная оценка всех этапов организации питания, водоснабжения, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и условий пребывания детей в детском саду»,— говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС со ссылкой на управление образования Оби, в местном медицинском учреждении не подтвердили случаи энтеровируса у заболевших детей. Всего за помощью обращались пять человек. Предварительно, у всех разные диагнозы. На территории детского сада объявлен карантин.

Александра Стрелкова