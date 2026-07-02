Свердловское УФАС пригрозило ответственностью АЗС в случае сговора

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области готово принять меры в случае выявления признаков сговора между участниками регионального топливного рынка. Об этом на пресс-конференции заявила начальник отдела по борьбе с картелями УФАС по Свердловской области Ольга Смирнова.

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По ее словам, в настоящее время ведомство не фиксирует признаков того, что динамика цен на топливо связана с соглашением между участниками рынка или злоупотреблением доминирующим положением. При этом, если будут выявлены недобросовестные действия, приведшие к росту цен, антимонопольный орган примет соответствующие меры.

«ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев, так как это социально важное направление. Конечно, мы контролируем цены по продаже топлива нефтебаз, нефтехранилищ, автозаправочных станций. На сегодняшний день мы не видим каких-либо сигналов о том, что динамика цен — это результат каких-либо соглашений между участниками рынка»,— рассказала Ольга Смирнова.

По данным Свердловскстата на 2 июля, за период с 22 по 29 июня в регионе выросли цены на все основные виды топлива. Стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 4,96%, до 68,5 руб. за литр, АИ-95 — на 2,41%, до 72,43 руб. за литр, АИ-98 — на 0,14%, до 94,35 руб. за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало на 2,42%, до 85,54 руб. за литр.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», бензиновый кризис в РФ затронул и Свердловскую область. Ко многим АЗС стали выстраиваться очереди, некоторые компании ввели лимиты на продажу, часть заправок закрылась из-за нехватки топлива.

Подробнее о ситуации — в материале «Заправки подъехали к дефициту»