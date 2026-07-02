Доля выдач рыночной ипотеки в мае достигла максимума за два года

По итогам мая доля рыночной ипотеки в объеме общих выдач достигла 45%. Это стало максимумом за два года, заявила глава департамента финансовой стабильности Центробанка (ЦБ) Елизавета Данилова.

По словам госпожи Даниловой, снижение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему восстановлению рыночной ипотеки. «И уже реализованное снижение ключевой ставки, и мы надеемся, что дальше тоже будет возможность снижать ставку,— это все будет способствовать дальнейшему восстановлению рыночной ипотеки»,— сказала она на финансовом конгрессе ЦБ (цитата по «РИА Новости»).

На заседании 19 июня Банк России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. При этом регулятор допустил более долгий период высокой ключевой ставки.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ перешел на малый ход».