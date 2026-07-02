Доля выдач рыночной ипотеки в мае достигла максимума за два года
По итогам мая доля рыночной ипотеки в объеме общих выдач достигла 45%. Это стало максимумом за два года, заявила глава департамента финансовой стабильности Центробанка (ЦБ) Елизавета Данилова.
По словам госпожи Даниловой, снижение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему восстановлению рыночной ипотеки. «И уже реализованное снижение ключевой ставки, и мы надеемся, что дальше тоже будет возможность снижать ставку,— это все будет способствовать дальнейшему восстановлению рыночной ипотеки»,— сказала она на финансовом конгрессе ЦБ (цитата по «РИА Новости»).
На заседании 19 июня Банк России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. При этом регулятор допустил более долгий период высокой ключевой ставки.
Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ перешел на малый ход».
Восстановление рынка ипотеки зависит от снижения ключевой ставки Центрального банка. По оценкам экспертов, рыночное ипотечное кредитование начнёт восстанавливаться, когда ключевая ставка опустится ниже 15% годовых, а для уверенного роста этот показатель должен достигнуть 10–12%. В долгосрочной перспективе эксперты рассчитывают на восстановление рынка ипотеки, если Центральный банк продолжит снижать ключевую ставку.
Прогнозы предполагают, что к концу 2026 года ключевая ставка может быть на уровне 11–12%, причём нижняя граница является более позитивным сценарием. При благоприятных условиях динамика роста ипотеки может начаться во второй половине 2026 года. Тем не менее, некоторые аналитики считают, что снижение ключевой ставки не оказывает значительного влияния на рынок, называя такие меры маркетинговым ходом.
В условиях высокой ключевой ставки, действовавшей в течение последних лет, застройщики переориентировались на проекты бизнес- и премиум-класса, где покупатели меньше зависят от ипотеки. Рыночная ипотека может постепенно восстанавливаться на первичном рынке, а начиная с июля (2026 года по прогнозам ВТБ), доля рыночных программ стабильно будет превышать 50%.