«Спартак» пополнил выступавший в НХЛ вратарь Иван Федотов

Московский «Спартак» подписал контракт с голкипером Иваном Федотовым. Соглашение рассчитано на два сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Федотов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Иван Федотов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В мае 2022 года, по истечении контракта со столичным ЦСКА, Федотов подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». В июле того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы и был призван в армию. После демобилизации хоккеист переподписал контракт с ЦСКА перед сезоном-2023/24, договор с «Филадельфией» был заморожен. После поражения армейцев в первом раунде play-off КХЛ клуб расторг контракт с вратарем. Федотов дебютировал за «Филадельфию» в апреле 2024 года. Перед началом сезона-2025/26 он был обменян в «Колумбус Блю Джекетс». Завершившийся чемпионат 29-летний голкипер провел в «Кливленд Монстерс» — фарм-клубе «Колумбуса».

В КХЛ голкипер выступал за челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев» и нижнекамский «Нефтехимик». Вместе с ЦСКА Иван Федотов стал обладателем Кубка Гагарина (2022). В составе сборной России он завоевал серебро Олимпийских игр (2022).

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В play-off команда в первом раунде уступила будущему победителю, ярославскому «Локомотиву».

Таисия Орлова