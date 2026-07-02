«Спартак» пополнил выступавший в НХЛ вратарь Иван Федотов
Московский «Спартак» подписал контракт с голкипером Иваном Федотовым. Соглашение рассчитано на два сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Иван Федотов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В мае 2022 года, по истечении контракта со столичным ЦСКА, Федотов подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». В июле того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы и был призван в армию. После демобилизации хоккеист переподписал контракт с ЦСКА перед сезоном-2023/24, договор с «Филадельфией» был заморожен. После поражения армейцев в первом раунде play-off КХЛ клуб расторг контракт с вратарем. Федотов дебютировал за «Филадельфию» в апреле 2024 года. Перед началом сезона-2025/26 он был обменян в «Колумбус Блю Джекетс». Завершившийся чемпионат 29-летний голкипер провел в «Кливленд Монстерс» — фарм-клубе «Колумбуса».
В КХЛ голкипер выступал за челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев» и нижнекамский «Нефтехимик». Вместе с ЦСКА Иван Федотов стал обладателем Кубка Гагарина (2022). В составе сборной России он завоевал серебро Олимпийских игр (2022).
По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В play-off команда в первом раунде уступила будущему победителю, ярославскому «Локомотиву».
Карьера Ивана Федотова ознаменовалась громким скандалом, связанным с его контрактами. В мае 2022 года, после истечения контракта с ЦСКА, он подписал соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». Однако летом того же года Федотова задержали по подозрению в уклонении от военной службы и призвали в армию. После демобилизации он снова подписал контракт с ЦСКА, но «Филадельфия» и НХЛ утверждали, что его контракт с американским клубом был лишь «заморожен» и оставался действующим.
Международная федерация хоккея (IIHF) вмешалась в ситуацию, признав контракт Федотова с «Филадельфией» действительным и дисквалифицировав хоккеиста на четыре месяца, а ЦСКА — на год запретом на международные трансферы. Невзирая на это, КХЛ допустила Федотова к играм, сославшись на то, что IIHF ущемляет конституционное право гражданина на труд. Это решение привело к штрафу Федерации хоккея России со стороны IIHF. Ситуация осложнялась тем, что меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ, призванный регулировать подобные конфликты, прекратил свое действие по инициативе НХЛ.
В 2024 году Федотов все же дебютировал за «Филадельфию», а позже был обменян в «Колумбус Блю Джекетс», где завершившийся чемпионат провёл в фарм-клубе. В результате этих событий, связанных с его контрактным статусом и дисквалификациями, Федерация хоккея России была оштрафована IIHF на значительную сумму. Это стало первым случаем, когда российский хоккей ответил на международные санкции "собственным демаршем".
Несмотря на все перипетии, Иван Федотов был номинирован Филадельфийским отделением Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов на «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый игроку НХЛ, проявившему упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею.