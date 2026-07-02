Трех новосибирских подростков осудят за поджог станции связи и релейных шкафов

2-й Восточный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о поджоге базовой станции в отношении трех подростков из Новосибирской области. Им вменяют в вину совершение террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и покушение на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 205), сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2025 года трое юношей по заданию куратора за денежное вознаграждение подожгли базовую станцию сотовой связи в городе Каргате. Кроме того, двое из них подожгли два релейных шкафа в районе местной железнодорожной станции.

Подростки были задержаны сотрудниками УФСБ по Новосибирской области.

Александра Стрелкова