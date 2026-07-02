Минобороны России заявило о массированном ударе по Украине

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по целям на Украине. Поражены военно-промышленные и топливно-энергетические объекты, а также аэродромы, заявило Минобороны России.

«Поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях»,— написано в сообщении ведомства.

Как указано в публикации, массированный удар стал ответом на атаки Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России. Для него были использованы высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и БПЛА.