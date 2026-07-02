Составлено ИИ-Ассистентъ

Удары беспилотниками «Герань» по автозаправочным станциям и логистическим центрам в Николаевской области вписываются в общую стратегию Вооруженных сил России по нанесению регулярных ударов по топливной и энергетической инфраструктуре Украины. Ранее российские военные сообщали об атаках на объекты нефтепереработки, склады горючего для ВСУ, а также на предприятия военно-промышленного комплекса и энергообъекты, используемые в интересах украинской армии. Такие действия призваны нарушить транспортную логистику ВСУ и снабжение топливом.

В частности, ранее Минобороны РФ сообщало об ударах по 25 украинским АЗС и цистернам с горюче-смазочными материалами, целями которых было нарушение транспортной логистики. Похожие удары фиксировались и по нефтеналивным терминалам, обеспечивающим топливом ВМС Украины. Также были атакованы объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Запорожской области, где под удар попал завод компании «СП ЮКОИЛ».

Массированный характер таких ударов и их нацеленность на топливно-энергетическую инфраструктуру подтверждается многочисленными сообщениями Минобороны РФ об атаках на объекты ВПК и энергетики Украины, которые нередко преподносятся как ответные меры на атаки Украины по гражданской инфраструктуре России. Эти удары осуществляются с применением высокоточного оружия и беспилотников, включая «Герань» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал», с заявленной целью поражения всех обозначенных объектов.