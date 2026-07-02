В Туве зафиксирован самый высокий рост цен на бензин в регионах СФО

Средние потребительские цены на автомобильный бензин в Сибирском федеральном округе (СФО) с 23 по 29 июня достигли 70,86 руб. за литр. За неделю прирост цен составил 1,89 руб., следует из отчета Росстата.

Средняя стоимость дизельного топлива за этот период также выросла до 87,91 руб. за литр против 85,66 руб. за литр неделей ранее. Наиболее заметный скачок цен на бензин за семь дней зафиксирован в Республике Тыва — до 101,25 руб. (плюс 10,62 руб.). Далее расположились Республика Алтай со средним показателем 74,24 руб. (плюс 2,06 руб.) и Красноярский край — 74,06 руб. (плюс 2,02 руб.). Самые низкие средние цены на топливо среди регионов СФО за этот период отмечаются в Омской области — 64,08 руб. (плюс 0,13 руб.).

В целом по России за период с 23 по 29 июня рост цен на бензин зафиксирован в 82 субъектах федерации, наибольший прирост отмечен в Севастополе — плюс 30%.

Александра Стрелкова